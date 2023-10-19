В Совхозе им. Ленина в фитнес центре утонула пятилетняя девочка

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В Совхозе им. Ленина Ленинского округа Подмосковья в фитнес центре утонула пятилетняя девочка. Проводится проверка. Об этом сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла накануне, 18 октября.
Прибывшие на место медики скорой помощи пытались реанимировать ребенка, однако девочка умерла. Видновская прокуратура установит причины и обстоятельства смерти ребенка. Также будет дана оценка исполнению родительских обязанностей отцом погибшей девочки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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«Отец с детьми находились в фитнес центре, расположенном в пос. Совхоз им. Ленина Ленинского городского округа. Девочка, 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время, ушла под воду», - говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие на место медики скорой помощи пытались реанимировать ребенка, однако девочка умерла. Видновская прокуратура установит причины и обстоятельства смерти ребенка. Также будет дана оценка исполнению родительских обязанностей отцом погибшей девочки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова