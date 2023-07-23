В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе могла попасть ракета украинской ППО

Фото: РИА Новости/Денис Петров
Во время взрывов, звучавших в Одессе в ночь на 23 июля, получил значительные повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из Одесского городского совета. По всей видимости, их причиной стало попадание ракеты украинской противовоздушной обороны (ППО).
По сведениям властей города, здание получило значительные повреждения. Из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией матери. По сведениям «Коммерсанта», сейчас у культового учреждения все еще работают одесские спасатели и коммунальщики.
Издание также цитирует Национальную полицию украины, по сведениям которой при ночных взрывах пострадали 22 человека, в том числе четверо детей, а один человек погиб.
Расположенный прямо в центре Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и является объектом охраны ЮНЕСКО. Собор был заложен еще в XVIII веке, однако советские чиновники приняли решение его снести, и восстановлен он был только после того, как Советский Союз распался.
Кроме Одессы, российская армия этой ночью нанесла массированный ракетный по Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областям Украины, а также тем районам ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые еще контролируются официальным Киевом.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Издание также цитирует Национальную полицию украины, по сведениям которой при ночных взрывах пострадали 22 человека, в том числе четверо детей, а один человек погиб.
«Украинские СМИ считают, что <...> в атаке Одесской области участвовали по меньшей мере пять видов ракет - Калибры, Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре», — сообщает Telegram-канал «Пул №3», который ведет журналист Дмитрий Смирнов.По словам местных жителей, в городе произошло минимум 7 взрывов. Некоторые из них были слышны в районе порта, а также со стороны поселка Радужный.
Расположенный прямо в центре Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и является объектом охраны ЮНЕСКО. Собор был заложен еще в XVIII веке, однако советские чиновники приняли решение его снести, и восстановлен он был только после того, как Советский Союз распался.
Кроме Одессы, российская армия этой ночью нанесла массированный ракетный по Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областям Украины, а также тем районам ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые еще контролируются официальным Киевом.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев