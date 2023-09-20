В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме.

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20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.
В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.
Группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной.
Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.
В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом.
По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.
«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Читайте также:
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Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.
В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом.
Алиса Сергиенко