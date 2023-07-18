В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру

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В Калифорнии 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру.
Об этом сообщили в офисе шерифа округа Сан-Диего. Трагедия произошла утром в понедельник. 3-летний ребёнок нашёл пистолет, который родители надежно не спрятали, и выстрелил в годовалую сестру.
Пуля попала в голову. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась.
Следователи разбираются в случившемся.
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Мария Фирсова