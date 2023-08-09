В США акула едва не проглотила украинскую активистку

Фото: iStock/RamonCarretero
На пляже в Квинсе акула напала на проукраинскую активистку, сообщает Telegram-канал SHOT.
65-летняя Татьяна Колтунюк приехала в США чтобы проводить антироссийские митинги.
Акула подплыла к активистке сзади и схватила ее за ноги, откусив кусок плоти. Кровавую картину быстро заметили спасатели и успели вытащить Колтунюк из воды. Ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.
По словам экспертов, следы на ране Колтунюк свидетельствуют о том, что напала на нее акула-молот или большая белая акула.
Отмечается, что нападений хищник рыб на пляже Квинса не было на протяжении последних 70 лет.
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Акула подплыла к активистке сзади и схватила ее за ноги, откусив кусок плоти. Кровавую картину быстро заметили спасатели и успели вытащить Колтунюк из воды. Ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.
Отмечается, что нападений хищник рыб на пляже Квинса не было на протяжении последних 70 лет.
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Евгения Парфентьева