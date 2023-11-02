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В США арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров

02 ноября 2023, 00:19
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В США четверо россиян были арестованы по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Об этом пишет РИА Новости.

«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в РФ», — цитирует агентство заявление американского Минюста.

Власти США обвиняют граждан РФ в незаконных поставках в Россию микросхем, полупроводников и другой микроэлектроники на семь миллионов долларов. Американская сторона утверждает, что товары планировалось использовать в военных целях.

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#россияне
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Американские СМИ сообщают о возможном неудачном запуске ракеты Minuteman III
02 ноября 2023, 00:44

Фото: iStock/aapsky

Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которое должно было состояться в среду, 1 ноября, вероятнее всего, закончилось неудачей. Об этом сообщило издание Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Космических сил США Ванденберг.
«Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану», — сообщило издание, особо подчеркнув тот факт, что, вопреки обыкновению, военные вот уже сутки хранят молчание по поводу запуска МБР. При этом ни фото, ни видео этого события также не обнародовано.

Ранее Пентагон официально сообщил, что в среду Соединённые Штаты планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности американского оружия ядерного сдерживания, а также «его летальности и эффективности».

Minuteman III, дальность действия которой составляет 12 тысяч километров — единственная на сегодняшний день является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На вооружении американской армии сейчас находится 400 таких ракет, стоящих на боевом дежурстве в районах авиабазы Малстром в штате Монтана, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

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#ракета
#сша
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SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов
02 ноября 2023, 00:22

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

В Рязани жестоко убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщает Telegram-канал SHOT. Любопытно, что убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава.
Неизвестный в маске несколько раз выстрелил Калужскому в голову в одном из рязанских дворов на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, около магазина «Магнит Косметик».



Сейчас на месте сейчас работают полиция и криминалисты. Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.

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#рязанская область
#приставы
#убийство
#стрельба
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Московские спасатели помогли 10-летнему москвичу сохранить самое дорогое
МЧС: В Москве электронная ногтеточка едва не лишила ребёнка крайней плоти
02 ноября 2023, 00:01

Фото: iStock?Semen_Salivanchuk

В Москве спасатели смогли помочь десятилетнему жителю столицы, который едва не лишился своей крайней плоти в результате экспериментов с электронной ногтеточкой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Изначально информация о происшествии распространилась журналистами канала Baza. По их сведениям, мальчик прикладывал ногтеточку к различным частям тела, и в какой-то момент устройство просто-напросто втянуло в себя крайнюю плоть ребёнка. После того, как самостоятельно помочь пострадавшему не удалось, пришлось вызывать спасателей.

Как отметили в ведомстве, 16-минутная операция по освобождению интимных частей тела десятилетнего экспериментатора проходила «с ювелирной точностью» и использованием слесарного инструмента. В итоге, всё закончилось хорошо.

«Любопытной Варваре ещё не то оторвали», — иронично подытожили в телеграме МЧС.

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#мчс
#спасатели
#москва
#дети
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Совладельца «Альфа групп» Кузьмичева во Франции обвинили в отмывании денег
01 ноября 2023, 23:18

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Финансовая прокуратура Франции предъявила совладельцу «Альфа-групп» российскому бизнесмену Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение французского надзорного ведомства.
В настоящее время Кузьмичева отпустили под залог в размере 8 миллионов евро.

Напомним, 30 октября издание Le Monde сообщило, что во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.

В объектах недвижимости, которые принадлежат Кузьмичеву, были проведены обыски, в том числе на его вилле в Сен-Тропе и в парижской квартире. В результате проверки было найдено несколько пачек с деньгами. Отмечается, что порядка ста человек участвовали в проведении обысков. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.

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#бизнесмен
#коррупция
#франция
#россия
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У столичного военкомата обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
01 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/aerogondo

Рядом с военкоматом в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили рядом с военным комиссариатом на улице Дмитрия Ульянова Академического района столицы.

Территория вокруг военкомата оцеплена, на место происшествия выехали полицейские и спасатели. В настоящий момент ожидается прибытие сапёров. 

Ранее предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе, недалеко от аэропорта Шереметьево. Объект имел цилиндрическую форму и металлический наконечник. Его длина составляла около 30 сантиметров.

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#москва
#сву
#военком
#полиция
#взрывчатка
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В Дагестане уволили чиновника Батырханова, принимавшего участие в беспорядках
01 ноября 2023, 21:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане уволили чиновника, который принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов.

В этой акции принял участие и начальник отдела администрации города Избербаша Марат Батырханов.

Глава Дагестана Сергей Меликов показал видеозапись, на который Батырханов едет на машине в аэропорт и говорит, что нужно сделать все, чтобы прилетающие из Израиля «забыли дорогу сюда».

В результате, чиновник-бунтарь был уволен со своей должности.

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#аэропорт
#протесты
#дагестан
#чиновники
#увольнение
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Жительнице Камчатки, систематически избивавшей сына, вынесли приговор
Жительницу Камчатки приговорили к трём годам условно за избиение сына
01 ноября 2023, 21:09

Фото: iStock/zoka74

Суд на Камчатке вынес приговор местной жительнице, которая систематически избивала сына, об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
По информации следствия, с 16 марта по 20 мая 40-летняя женщина постоянно наносила увечья и оскорбляла своего 17-летнего сына, потому что ей не нравилось его поведение. 

В результате, женщину признали виновной по статье «Истязание с применением пытки». Суд вынес ей приговор с наказанием в виде лишения свободы сроком три года два месяца условно, с испытательным сроком три года. 

Отмечается, что в отношении матери были также возбуждены уголовные дела об угрозе убийства, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако, позже эти обвинения с женщины сняли.

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#суд
#приговор
#мать
#избиение
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В Москве вынесли приговор мужчине, который угрожал сбросить дочь с 13 этажа
Москвич, под веществами угрожавший выбросить дочь из окна, приговорен к 9,5 года
01 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который угрожал выбросить дочь из окна 13 этажа, об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Шокирующая история потрясла Россию осенью 2022 года.

Москвич угрожал выбросить из окна 13 этажа свою годовалую дочь. Пока спасатели пытались вскрыть дверь, полицейские перелезли через соседний балкон в квартиру и спасли ребенка. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

На москвича возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

В результате, суд признал отца виновным и приговорил его к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Своей вины мужчина так и не признал.

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Следствие просит о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
01 ноября 2023, 19:21

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участницы скандально известной группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*», - прокомментировал ситуацию источник агентства.

По информации СМИ, Толоконниковой* вменяется уголовная статья об оскорблении чувств верующих. При этом, в чем именно заключалось совершенное преступление и когда оно произошло - в суде не уточнили.

29 марта Толоконникову* объявили в розыск в рамках этого же дела. 

Однако, активистка уже давно не проживает на территории России. По информации из открытых источников, Толоконникова* живёт в США.

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*Признана иностранным агентом на территории РФ.
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