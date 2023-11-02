В США арестовали четырёх россиян по обвинению в экспорте товаров

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В США четверо россиян были арестованы по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Об этом пишет РИА Новости.
«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в РФ», — цитирует агентство заявление американского Минюста.
Власти США обвиняют граждан РФ в незаконных поставках в Россию микросхем, полупроводников и другой микроэлектроники на семь миллионов долларов. Американская сторона утверждает, что товары планировалось использовать в военных целях.
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