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В США бешеная выдра искусала посетителя парка

27 сентября 2023, 17:23
Фото: istockphoto/Cloudtail_the_Snow_Leopard

Фото: istockphoto/Cloudtail_the_Snow_Leopard

Во Флориде на пенсионера напала выдра, когда он кормил уток в парке.
New York Post пишет, что 74-летний Джозеф Скальоне из Флориды пришел в парк, желая покормить уток в небольшом пруду, но они вдруг кинулись врассыпную.

«Я посмотрел наверх, ястреба не было. Потом опустил взгляд и увидел коричневую голову, торчащую из воды в пруду», —рассказывает мужчина.

Бешеная выдра выскочила из воды и напала на Джозефа. Пенсионер попытался отбиться от неё, но этим только разозлил зверя. Выдра 41 раз укусила мужчину.

Пенсионер обратился в полицию, а местные жители поймали бешеную выдру и заперли её в мусорном баке. Специалисты подтвердили, что выдра заразилась бешенством.

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#сша
#бешенство
#животное
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В доме бывшей главы подмосковного Ступино нашли нарколабораторию
27 сентября 2023, 17:30

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники проверили дом бывшей главы городского округа Ступино, где обнаружили и изъяли 3 кг мефедрона и десятки литров сырья для его изготовления, сообщает SHOT.
Дом, в который нагрянули оперативники по документам принадлежит Вере Назаровой, которая ранее занимала пост главы муниципалитета Ступино.

Дом Вера Назарова сдавала молодому человеку 23 лет, который утверждал, что приехал в Подмосковье на заработки. 

Оперативники обнаружили в доме гигантскую нарколабораторию: там было 5 кг готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления наркотических средств, а также огромное количество оборудования и костюмов химической защиты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники отметили, что за такое количество наркотических веществ может грозить заключение вплоть до пожизненного.

На данный момент оперативные службы выясняют причастность бывшей главы Ступино к гигантской нарколаборатории.

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#подмосковье
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#уголовное дело
#пост
#наркокурьер
#наркотики
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Пьяная жительница Казани избила троих дочерей, младшей из которых восемь месяцев
СК возбудил дело против жительницы Казани, пьяной избившей трех дочерей
27 сентября 2023, 17:23

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительницу Казани подозревают в истязании трех малолетних дочерей, сообщает СК РФ по региону.
По информации следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои троим дочерям. Старшей девочке 12 лет, средней 4 года, а самой младшей 8 месяцев. Старшая дочь рассказала о произошедшем отцу, когда он вернулся домой с работы, мужчина же сообщил обо всем в полицию.

В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения для нерадивой матери. 

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#суд
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#алкоголь
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В Смоленске два школьника провалились в канализационный люк
СК: В Смоленске два школьника провалились в открытый канализационный люк
27 сентября 2023, 17:02

Фото: iStock/terex

Двое несовершеннолетних провалились в открытый канализационный люк в Смоленске, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
К счастью, трагедии удалось избежать – дети выбрались из люка самостоятельно. В настоящий момент территория с открытыми коммуникациями огорожена. 

«В ходе доследственной проверки, организованной СКР по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ, приняты меры к ограждению участка теплосетей», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

В региону инициировали проверку по факту едва не случившегося ЧП. Прокуратура проверит правильность содержания участка теплосетей.

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#скр
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#канализация
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Вооруженные мигранты напали с ножом на питерских лесбиянок
27 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/Shutter2U

В Санкт-Петербурге вооруженные нелегалы напали с ножом на двух лесбиянок, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 25 сентября. Две девушки вышли из торгового центра и направились к дому. По пути к ним пристали двое уроженцев Таджикистана.

Один из мигрантов схватил девушку за кофту и начал оскорблять ее внешность. В этот момент подруги увидели в руках у мужчины нож, которым он угрожал схваченной. 

К счастью, жительниц Петербурга спасла случайная прохожая. Она схватила мигранта за руку, в которой был нож, и потребовала отстать от девочек. Мужчины испугались и сбежали.

Одного из них вскоре схватила полиция. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение правил режима проживания в РФ. Сейчас правоохранители разыскивают и его друга, обоим грозит уголовная ответственность. 

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#полиция
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#мигранты
#санкт-петербург
#нападение
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Физрук рассказал, что ученик в ходе конфликта во Владивостоке «послал» его
27 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Учитель физкультуры, который избил шестиклассника на уроке во Владивостоке, рассказал о причинах конфликта. Об этом сообщает RT.
Физрук рассказал, что преподаватель технологии позвала его в класс, по причине того, что не могла самостоятельно справиться с детьми, которые плохо себя вели и бросались бумажками.

«Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы», — цитирует физрука RT.

Мужчина отметил, что его уже вызвали в полицию для дачи показаний.

Напомним, во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы
27 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/RobertCrum

На юге Москвы произошло ДТП с участие пяти автомобилей, известно о трех пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Кировоградской улице в сторону области произошло ДТП с участием пяти иномарок», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне стало известно, что маршрутное такси врезалось в столб освещения в Богородском городском округе. Всего в маршрутке находился 21 человек. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров, в том числе ребёнок.

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#дтп
#дпс
#машина
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На предприятии под Варшавой прогремел мощный взрыв
В результате взрыва на предприятии под Варшавой погибли два человека
27 сентября 2023, 16:17

Фото: iStock/dzika_mrowka

На одном из польских предприятий прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два сотрудника, об этом сообщила полицейский комендант Паулина Онишко.
Трагедия произошла в городе Тархомин, неподалеку от Варшавы. Взрыв прогремел в одном из помещений производственного предприятия.

На место происшествия был отправлен спасательный вертолёт, однако, двое сотрудников, которые в момент взрыва выполняли сварочные работы, погибли, несмотря на оказанную им медицинскую помощь.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для установления причин взрыва.

Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом.

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#предприятия
#происшествия
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#погибшие
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В Сочи задержали начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
27 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/BrianAJackson

56-летний генерал-лейтенант Олег Волынкин задержан в одной из гостиниц на федеральной территории «Сириус».
«Живая Кубань» сообщает, что генерал-лейтенант внутренней службы был в служебной командировке. Операцию по задержанию проводили столичные следователи. В данный момент генерала могут доставлять в Краснодар.

По предварительной версии, он подозревается в нарушении статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Должность начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Волынкин занимал с марта 2020 года. 

Ранее сообщалось о задержании бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом рассказала его жена Вероника Зонабенд.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд. Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.
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На острове Бали задержали голого россиянина


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#задержание
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На острове Бали задержали голого россиянина
27 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto/grinvalds

На Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым.
Российский турист объяснил своё поведение лунатизмом, пишет портал Kompas.com.
 
27 сентября местные жители сообщили в полицию, что в общественных местах заметили голого мужчину, которым оказался 34-летний россиянин. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
 
Иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому правоохранители ограничились предупреждением.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что джинсы в Северной Корее считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.

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#остров
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