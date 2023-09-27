В США бешеная выдра искусала посетителя парка

Фото: istockphoto/Cloudtail_the_Snow_Leopard
Во Флориде на пенсионера напала выдра, когда он кормил уток в парке.
New York Post пишет, что 74-летний Джозеф Скальоне из Флориды пришел в парк, желая покормить уток в небольшом пруду, но они вдруг кинулись врассыпную.
Бешеная выдра выскочила из воды и напала на Джозефа. Пенсионер попытался отбиться от неё, но этим только разозлил зверя. Выдра 41 раз укусила мужчину.
Пенсионер обратился в полицию, а местные жители поймали бешеную выдру и заперли её в мусорном баке. Специалисты подтвердили, что выдра заразилась бешенством.
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«Я посмотрел наверх, ястреба не было. Потом опустил взгляд и увидел коричневую голову, торчащую из воды в пруду», —рассказывает мужчина.
Пенсионер обратился в полицию, а местные жители поймали бешеную выдру и заперли её в мусорном баке. Специалисты подтвердили, что выдра заразилась бешенством.
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Мария Фирсова