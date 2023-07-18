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В США бешеный бобр искусал девочку, которая купалась в озере

18 июля 2023, 22:17

Фото:istockphoto/SylvieBouchard

На озере Ланье в штате Джорджия на девочку напал бобр, зараженный бешенством.
WSB-TV сообщает, что ЧП случилось на территории частного дома рядом с береговой линией озера. Девочка купалась, когда на неё напал бешенный бобр. На помощь ребёнку пришёл отец, который вытащил дочь на берег и убил животное.

Девочку госпитализировали, а труп животного направили на исследование, которое установило, что бобр был болен бешенством.


Последний случай нападения бобра на человека на озере Ланье произошёл 12 лет назад.

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#бобер
#бешенство
#США
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КНДР могла запустить баллистическую ракету
18 июля 2023, 21:50

Фото: iStock/vadimrysev

По предварительным данным, КНДР произвела пуск баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что пуск баллистической ракеты Северной Кореей возможен.

Напомним, ранее 12 июля КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения. Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда.

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#баллистическая ракета
#КНДР
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Ливни с грозами в Подмосковье не вызвали перебоев с подачей электричества
18 июля 2023, 21:32

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области не зафиксировали массовых отключений электричества из-за непогоды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«Аварийные бригады энергетиков работают в штатном режиме. В результате обрушившегося на регион циклона не зафиксировано массовых отключений электроэнергии», – отметил собеседник агентства.
Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области информировали, что в Подмосковье с 13 часов 18 июля до 11 часов 19 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Помимо этого, синоптики прогнозировали усиление ветра до 17-20 м/с.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Минэнерго МО
#непогода
#ливни
#гроза
#электрснабжение
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В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей
18 июля 2023, 21:02

Фото:istockphoto/Discha-AS

Супружескую пару из Сальска обвиняют в истязании пятерых приёмных детей.
СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что 42-летняя женщина и 52-летний мужчина усыновили пятерых детей. Двоим  удалось сбежать из дома и сообщить правоохранителям об издевательствах.
 
Оказалось, что супруги регулярно били детей, лишали еды и не обеспечивали бытовых условий для проживания.
 
Детей изъяли из семьи, на приёмных родителей возбудили уголовное дело об истязании. Супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что защита опекуна Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».

Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.

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#Ростовская область
#дети
#приёмные родители
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В бельгийском порту изъяли кокаин, спрятанный в контейнере с бананами
18 июля 2023, 21:02

Фото: iStock/DedMityay

Сотрудники полиции изъяли в бельгийском порту Антверпен почти 7 тонн кокаина, который был спрятан в контейнер с бананами. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Уточняется, что контейнер прибыл из Эквадора. Полиция задержала четырех подозреваемых, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок расследования дела.

Сообщается, что вес изъятого кокаина составил 6 822 килограмма. 

Напомним, ранее секретная служба США, которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, расследовала инцидент с обнаружением в Белом доме порошка, похожего на кокаин. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден принимает кокаин перед выступлениями.

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#наркотики
#порт
#Эквадор
#бананы
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В Тульской области мальчик напоролся на кол, который сельчане спрятали в поле
18 июля 2023, 20:50

Фото:istockphoto/Conny Pokorny

В Ефремовском районе Тульской области мальчик поранил ногу металлическим колом, который местные жители использовали для защиты поля от автомобилистов.
Telegram-канал «Инцидент Тула и область» пишет, что фермеры из сёл Дубики и Красивая Меча спасали свой урожай от автомобилистов, которые постоянно уничтожали их насаждения, добираясь на машинах по полю к реке.

Местные жители вкопали вдоль дороги металлические колья, надеясь, что автолюбители проколют шины и перестанут губить посевы, но в этой ловушке оказался ребёнок. Мальчик наступил на забитые железные колья. Рану придется зашивать.

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#Тульская область
#дети
#мальчик
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В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру
18 июля 2023, 20:18

Фото:istockphoto/7713Photography

В Калифорнии 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру.
Об этом сообщили в офисе шерифа округа Сан-Диего. Трагедия произошла утром в понедельник. 3-летний ребёнок нашёл пистолет, который родители надежно не спрятали, и выстрелил в годовалую сестру.
 
Пуля попала в голову. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась.
 
Следователи разбираются в случившемся.

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#США
#Калифорния
#дети
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В ДТП с автобусами Мытищах пострадали 10 человек, включая беременную
18 июля 2023, 20:00

Фото: Istockphoto / Galina Vetertsovskaya

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.
По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».
 
Травмы получили как минимум 10 человек, в том числе беременная женщина. По предварительным данным, детей среди госпитализированных нет.

Причинами аварии могли стать превышение скорости водителем одного из автобусов, а также попытка пойти на обгон в условиях плохой видимости из-за дождя. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Мытищи
#авария
#автобусы
#ГИБДД
#ДТП
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На полковника Владимира Квачкова завели административное дело о дискредитации армии
18 июля 2023, 19:56

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков получил извещение от МВД с требованием явиться в отдел.
Baza пишет, что, по словам Квачкова, явиться в отдел он должен был ещё вчера, но Владимир Квачков не заметил письма. Полковник ответной телеграммой попросил перенести визит на другую дату.
 
В 2005 году полковник обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но был оправдан присяжными.
 
В 2013 году Владимир Квачков был приговорен к 8 годам колонии за попытку организации вооружённого мятежа. На свободу он вышел в феврале 2019 года.

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#Квачков
#полиция
#полковник
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В Волгограде полицейские ранили задержанного и месяц не верили, что в его ноге находится пуля
18 июля 2023, 19:42

Фото:istockphoto/Aleksei Savin

В Волгограде 24 июня во время погони сотрудники полиции выстрелили из пистолета в мужчину, пуля попала в голень.
Baza пишет, что мужчину доставили в больницу, но там, по его словам, врач не обратил внимание на жалобу и просто обработал пулевое ранение зелёнкой.
 
Спустя 2 дня, уже в СИЗО, нога начала гноиться и распухать. Но помощь задержанному никто не оказывал. Мужчина рассказывает, что ему один раз в два дня делали перевязку с мазью «Левомеколь».
 
7 июля задержанного доставили в СИЗО в Калужской области. Там раной тоже никто не стал заниматься. В это время на голени лопнула опухоль, и пулю  стало видно.
 
Но и после этого мужчине не сделали операцию. Только когда задержанного перевели в ИВС по Дзержинскому району, пулю достали. С момента задержания прошло 23 дня.
 
Сообщается, что мужчина 2 года находился в розыске по обвинению в насильственных действиях сексуального характеру по отношению к лицу, не достигшему 14 лет. Мужчина обвинения отрицает.

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