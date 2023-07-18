В США бешеный бобр искусал девочку, которая купалась в озере

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На озере Ланье в штате Джорджия на девочку напал бобр, зараженный бешенством.
WSB-TV сообщает, что ЧП случилось на территории частного дома рядом с береговой линией озера. Девочка купалась, когда на неё напал бешенный бобр. На помощь ребёнку пришёл отец, который вытащил дочь на берег и убил животное.
Девочку госпитализировали, а труп животного направили на исследование, которое установило, что бобр был болен бешенством.
Последний случай нападения бобра на человека на озере Ланье произошёл 12 лет назад.
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Девочку госпитализировали, а труп животного направили на исследование, которое установило, что бобр был болен бешенством.
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Мария Фирсова