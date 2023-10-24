В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 человек

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Дебоширу в самолёте американской авиакомпании Horizon Airlines предъявили обвинение в покушении на убийство 83 человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Horizon Airlines, следовавший по маршруту Эверетт – Санк-Франциско вынужден был экстренно приземлиться в Портленде. Причиной этого стал дебош в кабине пилотов.
По сообщению телеканала, пилот, не исполнявший во время перелёта своих обязанностей, а выступавший в качестве пассажира, ворвался в кабину пилотов и попытался отключить двигатели. Его арестовали в аэропорту Портленда.
Мужчине выдвинуто обвинение в покушении на убийство 83 пассажиров и членов экипажа судна. Также ему вменяют создание угрозы воздушному судну.
Уточняется, что из Сан-Франциско мужчина должен был вылететь уже в качестве пилота самолёта.
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По сообщению телеканала, пилот, не исполнявший во время перелёта своих обязанностей, а выступавший в качестве пассажира, ворвался в кабину пилотов и попытался отключить двигатели. Его арестовали в аэропорту Портленда.
Уточняется, что из Сан-Франциско мужчина должен был вылететь уже в качестве пилота самолёта.
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Анастасия Чинкова