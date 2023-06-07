В США два человека погибли во время стрельбы на выпускном

Фото: Фотобанк Московской области
В штате Вирджиния молодой человек застрелил 2 человек и ранил ещё 5
19-летний молодой человек открыл стрельбу после церемонии вручения дипломов в средней школе Ричмонда (штат Флорида). Погибли двое мужчин (18 и 36 лет). 5 человек получили ранения. ЧП случилось в парке Монро. Выпускной проходил в театре Altria.
По мнению следствия, стрелявший знал как минимум одну из жертв.
Ранее стрельба на моторалли в США унесла жизни по меньшей мере двух человек. В настоящий момент известно о двух погибших и шести раненых, информация уточняется. По информации СМИ, стрельбу открыли представители байкерских банд.
По мнению следствия, стрелявший знал как минимум одну из жертв.
Мария Фирсова