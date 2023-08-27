В США гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч

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Машина 10 раз перевернулась в воздухе и загорелась.
Mash пишет, что авария произошла на американских гонок NASCAR. На 156-м круге гонки по трассе Daytona International Speedway 32-летний американец Райан Прис не справился с управлением. Гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч.
Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.
Водитель выжил. Спасатели помогли ему быстро выбраться. Гонщика госпитализировали, но серьёзных травм он избежал.
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Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.
Водитель выжил. Спасатели помогли ему быстро выбраться. Гонщика госпитализировали, но серьёзных травм он избежал.
Райан Прис написал в X: «Если хочешь быть автогонщиком, нужно быть крепким. Чёрт возьми. Быстрый Mustang. Я вернусь».Читайте также:
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Мария Фирсова