В США горит склад пропана

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Пожар случился в районе аэропорта Феникс в США.
На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры.
Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.
Ранее в Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека. РИА Новости пишет, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По словам главы региона Максима Егорова, это не теракт. Пожар на заводе локализовали за 7 минут. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативная группа МЧС.
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Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.
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Мария Фирсова