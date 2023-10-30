В США хозяин спас собаку от пумы, которая на неё напала

Фото: istockphoto/Nemyrivskyi Viacheslav
Житель США спас домашнюю собаку от хищника и получил травмы.
People пишет, что мужчина гулял в национальном парке рядом с Малибу, Калифорния. Неожиданно на его собаку кинулась пума. Хозяин схватил пса и не дал хищнице съесть его. Мужчина отделался царапиной и колотой раны.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Парк временно закрыт для посещения на время расследования случившегося.
Сотрудники парка объяснили, что для того, чтобы отпугнуть пуму, нужно бросать в неё предметы, кричать и размахивать руками.
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Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Парк временно закрыт для посещения на время расследования случившегося.
«Медленно отходите назад, давая возможность пуме уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте» — дали рекомендации специалисты.Читайте также:
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Мария Фирсова