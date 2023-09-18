В США ищут пропавший истребитель F-35B — новейший самолёт-«невидимку»

Фото: iStock/Trevor_Hovard_Jones
В Южной Каролине произошла авария новейшего истребителя-«невидимки» F-35B. Об этом сообщил аккаунт объединенной авиабазы Чарльстон в социальной сети X (экс-Twitter).
«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — рассказали представители Чарльстона, призвав всех имеющих информацию о данном инциденте поделиться ею.Как стало известно со слов представителей Корпуса морской пехоты США,авария произошла с самолётом, принадлежавшим 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот сумел катапультироваться, сейчас он доставлен в больницу в стабильном состоянии.
Читайте также:
США до конца этого года протестируют новейший малозаметный бомбардировщик
NZZ: истребители F-16 могут навредить Киеву больше, чем помочь
Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию
Артем Путинцев