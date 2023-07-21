В США мать попыталась нанять киллера для убийства трёхлетнего сына

Фото: istockphoto/burcu saritas
Жительница Майами, штат Флорида, пыталась нанять киллера, чтобы устранить трёхлетнего сына и попалась.
NBC Miami сообщает, что 18-летняя Жасмин Паес воспользовалась пародийным сайтом, который посвящен поиску исполнителей для совершения преступлений. В своей заявке она попросила контрагента помочь устранить 3-летнего сына до конца недели.
Девушка отправила фото мальчика и указала точное место его нахождения. У владельца сайта возникли подозрения, что женщина всерьёз решила избавиться от сына. Мужчина обратился в полицию.
Полицейские арестовали Паес. Её обвинили в подстрекательстве к совершению преступления и незаконном использовании средств связи. Девушке установили залог размером 15 тысяч долларов и запретили приближаться к сыну. Ребёнка передали родственникам.
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Девушка отправила фото мальчика и указала точное место его нахождения. У владельца сайта возникли подозрения, что женщина всерьёз решила избавиться от сына. Мужчина обратился в полицию.
«Когда есть возможность проверить имена и адреса, удостовериться, что намеченная цель проживает по указанному адресу, — это для меня красный флаг», — объяснил Роберт Иннес, который является владельцем сайта.Мужчина несколько раз обращался в полицейское управление Майами-Дейд, но его перенаправляли в общественную организацию, которая специализируется на анонимных сообщениях о преступной деятельности. но он всё-таки добился своего.
Полицейские арестовали Паес. Её обвинили в подстрекательстве к совершению преступления и незаконном использовании средств связи. Девушке установили залог размером 15 тысяч долларов и запретили приближаться к сыну. Ребёнка передали родственникам.
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Мария Фирсова