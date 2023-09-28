В США медведи ворвались на пикник и напились кока-колы

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Медведи съели котлеты для бургеров и выпили кока-колу, подготовленную для пикника.
Daily Mail пишет, что 26-летняя Мелани Фри из Нейпервилла, штат Иллинойс, вместе с друзьями готовила бургеры на улице рядом с лесом. Неожиданно из лесной чащи вышли медведи. Девушка предприняла попытку отпугнуть хищников громкими звуками.
Друзья, поднявшись на второй этаж дома, вышли на балкон и наблюдали, как один из медведей подошёл к грилю, открыл крышку и съел сырые котлеты для бургеров. К нему присоединился и второй хищник. Потом медведь проткнул банку диетической кока-колы и запил обед.
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«Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы», —делится эмоциями девушка.
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Мария Фирсова