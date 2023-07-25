В США мужчина прикинулся школьником ради секса с несовершеннолетними

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В США 26-летний мужчина попал в тюрьму после того, как прикинулся подростком и отправился в школу ради секса с несовершеннолетними. Об этом пишет Fox News.
Жителю города Линкольн Закари Шейху были предъявлены три обвинения в сексуальных преступлениях. Следствие выяснило, что в 2022-2023 учебном году американец поступил в одну из школ штата Небраска под видом 17-летнего Зака Хесса. После первого семестра мужчина перевелся в другую школу, однако в середине июля его арестовали.
Шейх посещал школьные занятия в течение 54 дней и «вступал в сексуальные контакты» с другими подростками.
Американцу 21 июля были предъявлены одно обвинение сексуальной эксплуатации малолетнего, еще два — в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего.
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Шейх посещал школьные занятия в течение 54 дней и «вступал в сексуальные контакты» с другими подростками.
«Позже было установлено, что он окончил государственную школу Линкольна в 2015-м», — цитирует издание текст полицейского отчета.
Американцу 21 июля были предъявлены одно обвинение сексуальной эксплуатации малолетнего, еще два — в незаконных сексуальных действиях с использованием электронных средств и одно — в сексуальной эксплуатации малолетнего.
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Диана Аванесян