В США на фестивале Burning Man погиб человек

Молодые люди были похищены преступниками из банды «Геррерос Унидос», пишет The New York Times.Эту кровавую расправу называют самым громким делом, которое не раскрыли. Журналистами было изучено примерно 23 тысячи сообщений, показаний и материалов расследования. В 2014 году переписка картеля была перехвачена специалистами Управления по борьбе с наркотиками США, но эти сообщения были переданы мексиканской полиции только в прошлом году.В 2014 году группа студентов прибыла на автобусах в Игуалу, чтобы участвовать в марше в Мехико. Из города живыми им уже не удалось выбраться. Полицейские начали преследование студентов, открыли огонь, а потом похитили. Затем студентов передали банде, члены которой их убили и избавилась от трупов.По результатам расследования The New York Times, представители почти всех ветвей власти несколько месяцев работали на бандитов. Полиция обеспечивала наркокартель оружием и подчинялась приказам «Геррерос Унидос». Военным было известно о похищении, но вмешиваться они не стали: им хорошо платили за молчание. Наркокартель не только подкупал чиновников, а превратил их в своих служащих. С бандой были связаны даже спасатели.К убийству студентов привел тот факт, что молодёжь ехала в автобусах, которые были похожи на используемые для перевозки наркотиков. Картель принял колонну за «вторжение врагов» на свою территорию. Так убитыми оказались ни в чём не замешанные люди.В Калуге предотвратили теракт на «объекте критической инфраструктуры» В Приморье завершили расследование дела банды «Трифоновские» Бывшую судью осудили за многомиллионные хищения со счетов семьи Цапок