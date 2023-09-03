В США на фестивале Burning Man погиб человек

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Полиция начала расследовать гибель человека на фестивале Burning Man в штате Невада.
Человека погиб на фестивале музыки и искусств Burning Man («Горящий человек») в пустыне Блэк-Рок (Невада). Там из-за непогоды оказались заблокированы около 70 тысяч участников.
Люди застряли в пустыне из-за сильных дождей, которые размыли дорогу для выезда. Некоторые пытаются пешком покинуть фестиваль, надеясь самостоятельно пройти по пустыне. Но власти призывают людей воздержаться от такого опрометчивого решения. Участникам фестиваля рекомендуют оставаться на месте, пока погода не позволит безопасно покинуть пустыню. Из-за непролазной грязи приостановлено транспортное сообщение с внешним миром. Людям рекомендовано экономить воду, еду и топливо.
Каждый год Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Фестиваль начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением огромной человеческой фигуры. Фестиваль существует с 1986 года.
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«В отношении данной смерти ведется расследование, никакой дополнительной информации на настоящее время пока нет», - передаёт телеканал NBC News заявление офиса шерифа округа Першинг.
Каждый год Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Фестиваль начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением огромной человеческой фигуры. Фестиваль существует с 1986 года.
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Мария Фирсова