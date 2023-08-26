В США на фестивале во время стрельбы семь человек получили ранения

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin
На фестивале карибской культуры в Бостоне началась стрельба.
Канал CNN, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что по меньшей мере 7 человек ранены.
Сигналы о ЧП поступили в полицию в 7:45 (12:45 мск). Стрельба началась во время парада на фестивале карибской культуры. Пострадавших госпитализировали.
После ЧП полицейские задержали несколько человек с оружием, но личность стрелявшего пока не установили. Есть ли он среди задержанных мужчин, пока не сообщается.
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Сигналы о ЧП поступили в полицию в 7:45 (12:45 мск). Стрельба началась во время парада на фестивале карибской культуры. Пострадавших госпитализировали.
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Мария Фирсова