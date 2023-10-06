В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года

Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым незадолго до назначения даты нового судебного заседания. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.