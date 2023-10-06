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В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года

AP: в США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
06 октября 2023, 11:13
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым незадолго до назначения даты нового судебного заседания. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что на теле убитого не обнаружено признаков насильственной смерти. В октябре у погибшего Тиндалла должно было состояться новое судебное заседание.

Напомним, экс-гинеколог работал в клинике студенческого городка порядка 27 лет. В 2019 году после появившейся информации о множестве пострадавших от него жертв 74-летний Тиндалл был лишен лицензии и арестован. В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил миллиард долларов компенсации девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны специалиста-насильника.

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#жертвы
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Застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом
06 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне.
 
В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
 
Туристов будут эвакуированы на вертолетную площадку Mangan Helipad, или на площадку Libing Army Helipad. Потом туристов отправят в столицу Сиккима – Гангток. Представители генконсульства просят россиян звонить по телефонам экстренной связи, если они попали в данный регион и нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#индия
#наводнение
#туристы
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В ХМАО подросток сбил насмерть мать с младенцем
06 октября 2023, 10:16

Фото: iStock/Chalabala

17-летний подросток за рулем автомобиля наехал на семью из трех человек.
Трагедия произошла в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа.
 
Днём в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.
 
Подростка задержали. Им оказался 17-летний гражданин иностранного государства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщало о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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#дтп
#авария
#новости
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В Верхней Пышме бетонные блоки упали на детскую площадку
06 октября 2023, 09:39

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Верхней Пышме Свердловской области на детскую площадку свалились бетонные блоки со стройки.
E1.RU пишет, что ЧП случилось на улице Сапожникова. Среднеуральская строительная компания возводит там здание. Со строительного крана на детскую площадку упали бетонные блоки.
 
«Кран уронил на детскую площадку строительные блоки. Эти дома возводятся с нарушениями, работы осуществляются даже в ночное время!» —сообщил знакомый с ситуацией.
В момент падения блоков на детской площадке людей не было. Строительная компания пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее в Екатеринбурге жители частных домов на улице Узорной засыпали дорогу камнями, перекрыв проезд для автомобилей. По информации издания, екатеринбуржцы такими действиями перекрыли дорогу к школе №55 для жителей поселка Совхозный. Так местные жители борются с водителями, объезжающими по этой дороге пробку на улице Амундсена.

«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала журналистам одна из жительниц Совхозного.
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В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН

На Сахалине прошёл мощнейший ливень
#детская площадка
#дети
#чп
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В Индии 40 человек погибли из-за наводнения
06 октября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Wheatfield

Наводнение накрыло северо-восточную часть Индии.
Reuters, ссылаясь на правительственных чиновников, сообщает, что в результате наводнения погибли 40 человек.
 
Наводнение вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, которое находится в Гималаях в штате Сикким. За небольшое время там выпала пятимесячная норма осадков. Ситуацию усугублял и прорыв плотины ГЭС на реке Тиста.

Наводнение коснулось не менее 22 тысяч человек. Около 102 числятся пропавшими без вести. В данный момент в регионе ведутся поисково-спасательные работы. Дожди не прекращаются. Прогнозируется ухудшение погоды в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что на Сахалине прошёл мощнейший ливень. Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости. В регионе вели режим ЧС.

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#индия
#наводнение
#чп
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В Псковской области семейная пара напала с вилами и ножом на инспектора ПДН
06 октября 2023, 08:59

Фото: iStock/kieferpix

Женщина приехала искать пропавшего ребёнка, а его родители кинулись на неё с вилами.
SHOT пишет, что из деревни Новой Пустошкинского района поступила информация, что там пропал 10-летний мальчик. Соседи не видели ребёнка с лета.
 
42-летняя сотрудница ПДН вместе с двумя представителями соцзащиты и лейтенантом полиции прибыли на место, чтобы разобраться в деле. Дом семьи был закрыт, но во дворе лежали детские вещи и игрушки.
 
Родителей мальчика нашли в ближайшем лесу. Они прятались в землянке. Где их сын, они объяснить не могли. Супруги согласились проследовать в отдел полиции. По пути вернулись за документами. А потом мужчина схватил вилы, а женщина — нож. Вместе они кинулись на сотрудников.
 
Пострадала сотрудница ПДН. Ей нанесли 10 ножевых ранений головы, шеи, плеч и рук. Соцзащитники и полицейский палками отогнали неадекватных родителей. Супруги убежали обратно в лес.
 
Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Родителей около 23.00 задержали рядом с болотом у деревни Кстово. Они были вооружены незарегистрированным охотничьим ружьём.
 
Ребёнка продолжают искать.

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#родители
#дети
#чп
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На Сахалине прошёл мощнейший ливень
06 октября 2023, 08:19

Фото: iStock/trendobjects

Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества.
Baza пишет, что самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости.
 
В регионе вели режим ЧС.

В августе на фоне сильных ливней, порывистого ветра и паводков во Владивостоке произошло аварийное отключение электричества. Без света остались около 70 тысяч горожан.

Из-за разгула стихии пришлось проводить экстренную эвакуацию воспитанников и сотрудников двух детских садов. Некоторых детей родители забрали домой, других перевезли в детский сад, находящийся в более безопасном месте. Также сообщается, что из-за паводка временно перекрыта федеральная трасса «Уссури». Аварийные бригады и дорожные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Части абонентов уже удалось снова подключить к электроснабжению.

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#ливень
#дожди
#дождь
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В Красноярске школьник умер на физкультуре
06 октября 2023, 08:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Красноярске на уроке физ-ры 6 октября умер 11-летний школьник.
Ученик 5 класса потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть.
 
«В момент трагедии в школе присутствовал медик. Он сразу прибыл на урок и начал оказывать ребенку помощь. Параллельно вызвали скорую», –сообщил РЕН ТВ источник.
Сообщается, что скорая помощь прибыла на место быстро.
 
В данный момент дело расследуют следователи СК по Красноярскому краю. Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить причины смерти мальчика.

Ранее в городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. У входа в лицей ребёнок поскользнулся, упал и ударился о бордюр головой. Медики, прибывшие к месту инцидента, не смогли спасти школьнику жизнь.

Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.

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#школа
#дети
#чп
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В российском городе из-за тайфуна по улицам поплыли автомобили
На Сахалин обрушился мощный тайфун, по улицам Южно-Сахалинска плывут автомобили
06 октября 2023, 06:49

Фото: istockphoto/horkins

Сильный тайфун обрушился на остров Сахалин, вызвав интенсивный дождь, который начался в Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября, сообщает ASTV.ru.
Дождь привел к затоплению улиц города, где некоторые участки дорог оказались под водой. В некоторых местах автомобили оказались погружены в воду до капота или даже плывут на поверхности.

В результате погодных условий было отключено электричество для сотен жителей. Все службы экстренной помощи в регионе находятся в состоянии готовности для оказания помощи и управления ситуацией.

Ранее предсказания специалистов предупреждали о возможных наводнениях в Камчатском и Хабаровском краях в начале октября из-за высокой активности циклонов. Особенно под угрозой оказались низменные районы населенных пунктов.

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#дождь
#электричество
#автомобили
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Shot: Во Владивостоке третьеклассник поджег военкомат
06 октября 2023, 06:38

Фото: iStock/blinow61

На территории военкомата во Владивостоке третьеклассник устроил поджог. Правоохранители задержали мальчика, пишет Телеграм-канал Shot.
Восьмилетний мальчик выбрал своей целью гараж на территории военного комиссариата. Отмечается, что огонь потух без посторонней помощи. Внутри гаража обгорела мебель, в результате инцидента никто не пострадал.

Школьник заявил сотрудникам полиции, что хотел просто побаловаться. По информации Shot, у ребёнка диагностировано замедленное психическое развитие.

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#школьник
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