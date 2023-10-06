В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года

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Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым незадолго до назначения даты нового судебного заседания. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Напомним, экс-гинеколог работал в клинике студенческого городка порядка 27 лет. В 2019 году после появившейся информации о множестве пострадавших от него жертв 74-летний Тиндалл был лишен лицензии и арестован. В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил миллиард долларов компенсации девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны специалиста-насильника.
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