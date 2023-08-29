В США неизвестный напал на кампус университета, один человек погиб

Фото: iStock/PhotosbyAndy
В городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, в ходе вооруженного нападения мужчины на кампус университета погиб сотрудник учебного заведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шефа местной полиции Брайана Джеймса.
«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися», — цитирует агентство слова Джеймса.
В настоящее время полиция не раскрывает личности преступника и погибшего, как и мотивы преступления. Американские телеканалы ранее продемонстрировали кадры, на которых видно, как студенты в ходе эвакуации выпрыгивали из окна университетского корпуса. Предположительно, они могли получить травмы.
Читайте также:
На камчатском вулкане нашли тело, предположительно, пропавшего 22-летнего туриста
Забросавшего яйцами посольство РФ в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали на €100
SHOT: Мужчину, открывшего огонь по судебным приставам в Ноябрьске, задержали
Диана Аванесян