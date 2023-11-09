В США олень на заднем дворе дома затоптал женщину

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В США благородный олень-вапити убил женщину, которая вышла на задний двор.
Департамент охоты и рыболовства штата Аризона сообщает, что нападение случилось 26 октября рядом с городом Кингман. Олень зашёл на задний двор и набросился на женщину. Он нанёс ей серьезные травмы. Женщину обнаружил вернувшийся домой муж. На теле были увечья, а недалеко от женщины лежало перевернутое ведро с кукурузой.
Мужчина позвонил в службу спасения. Пострадавшую срочно госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм женщину ввели в медикаментозную кому. Медики более недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.
Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аризоны нашли на участке многочисленные следы оленя. О случившемся уведомили местных жителей и расклеили таблички, где сказано держаться подальше от оленей и не кормить их. По данным специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают бояться людей и становятся зависимыми от данного способа получения пищи. В итоге это приводит к нежелательным визитам на частную собственность и нападениям на людей.
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Мужчина позвонил в службу спасения. Пострадавшую срочно госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм женщину ввели в медикаментозную кому. Медики более недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.
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Мария Фирсова