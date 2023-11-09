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В США олень на заднем дворе дома затоптал женщину

09 ноября 2023, 16:58
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В США благородный олень-вапити убил женщину, которая вышла на задний двор.
Департамент охоты и рыболовства штата Аризона сообщает, что нападение случилось 26 октября рядом с городом Кингман. Олень зашёл на задний двор и набросился на женщину. Он нанёс ей серьезные травмы. Женщину обнаружил вернувшийся домой муж. На теле были увечья, а недалеко от женщины лежало перевернутое ведро с кукурузой.

Мужчина позвонил в службу спасения. Пострадавшую срочно госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм женщину ввели в медикаментозную кому. Медики более недели боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не удалось.


Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аризоны нашли на участке многочисленные следы оленя. О случившемся уведомили местных жителей и расклеили таблички, где сказано держаться подальше от оленей и не кормить их. По данным специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают бояться людей и становятся зависимыми от данного способа получения пищи. В итоге это приводит к нежелательным визитам на частную собственность и нападениям на людей.

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#сша
#олени
#новости
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Ещё 30 пострадавших от курсов Шабутдинова готовят заявления в полицию
09 ноября 2023, 16:46

Фото: iStock/marchmeena29

Нашлись ещё 30 человек, которые потеряли деньги на курсах блогера Аяза Шабутдинова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

В результате, на Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящий момент в деле блогера указаны 8 пострадавших, однако, стало известно о еще 30 бывших учениках, которые остались недовольны курсами Шабутдинова.

Как отметили в СМИ, если все эти люди действительно смогут подтвердить ущерб, нанесённый Шабутдиновым, адвокатам блогера будет крайне сложно защитить его от наказания с лишением свободы.

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#уголовное фсб
#мошенничество
#блогер
#ущерб
#полиция
#курс
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Росгвардейцы задержали в ресторане Орехово-Зуева пьяного дебошира
09 ноября 2023, 16:45

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуеве гражданина, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улиц городского округа получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ресторане на улице Ленина. 
 
Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный мужчина начал приставать к посетителям, нецензурно бранясь. В ответ на замечание от отдыхающих 40-летний местный житель устроил драку, разбил посуду и порвал занавески.
 
Правоохранители задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#дебошир
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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«Живодёры»: В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота колом
В Нижнем Новгороде разыскивают человека, который проткнул кота деревянным колом
09 ноября 2023, 16:20

Фото: iStock/blinow61

В Нижнем Новгороде разыскивают того, кто насквозь проткнул кота деревянным колом, об этом сообщает «РИА Новости».
К счастью, животное удалось спасти благодаря своевременной помощи. 

Кота экстренно доставили в ветеринарную клинику, где прооперировали и удалили деревянную палку. Сообщается, что состояние животного тяжёлое, но стабильное. У него началось заражение крови, врачи прогнозируют шансы на выживание 50/50, местные жители собирают деньги на лечение животного. 

В МВД заявили, что проводят проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивают причастных к этому жуткому преступлению.

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#нижний новгород
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В Таиланде местные жители напали на россиянку
09 ноября 2023, 16:18

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

На юге Паттайи двое тайцев ударили россиянку по голове и отобрали смартфон.
Женщину госпитализировали, пишет новостной портал Pattaya News. ЧП случилось в южном районе Джомтьен города Паттайя в ночь на четверг. 23-летняя девушка возвращалась из магазина в апартаменты. В этот момент два тайца подъехали к девушке на мотоцикле. Один из мужчин ударил туристку по голове и отобрал телефон, а потом скрылся с места происшествия.

На помощь россиянке пришёл охранник апартаментов и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов собрали записи с камер видеонаблюдения и начали поиск злоумышленников.

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#таиланд
#чп
#полиция
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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах
09 ноября 2023, 16:13

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Мошенники начали использовать в подмосковных супермаркетах новую схему, чтобы обналичить похищенные деньги. Об этом предупредили в пресс-службе Главном управлении региональной безопасности Московской области.
На кассе в магазине к покупателям подходят неизвестные и предлагают оплатить покупки своей банковской картой, а взамен просят наличные. 
«Ни в коем случае не соглашайтесь. С большой долей уверенности можно говорить о том, что карты были украдены, и вы помогаете ворам обналичить их. В таком случае можно стать соучастником преступления и понести за это ответственность», – отметили в ГУРБ. 
Там напомнили, что банковские карты позволяют снимать тысячу или две тысячи рублей без ввода пин-кода. Преступники, которые не знают пароля, таким образом снимают деньги с карты с помощью покупателей. 
 
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#мошенник
#московская область
#подмосковье
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Житель Калининграда спрятался от судебных приставов в холодильнике
09 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Житель Калининграда спрятался от судебных приставов в холодильнике, чтобы не идти в суд, об этом сообщили в пресс-службе УФПСС.
Калининградца обвиняют в краже. Судебные приставы пришли по адресу его проживания, чтобы доставить мужчину в суд, однако, он попытался избежать наказания. 

Мать обвиняемого также попыталась выпроводить судебных приставов из квартиры и заявила, что её сына нет дома.

Приставы всё же вошли внутрь, чтобы обыскать квартиру и заметили, что полки холодильника вытащена наружу. Приоткрыв дверцу, они обнаружили там спрятавшегося мужчину. Даже тогда он попытался оказать сопротивление и не хотел выходить из своего укрытия.

Помимо кражи, на мужчину составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностных лиц.

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#суд
#приставы
#мать
#кража
#калининград
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«Вторая тоже больная»: Ветеринар перепутал лапы собаки и сделал ей операцию на здоровой
В Краснодаре ветеринар прооперировал собаке здоровую лапу, перепутав с больной
09 ноября 2023, 16:03

Фото: istock / Belova Veronika

В Краснодаре ветеринар провел операцию на здоровой лапе собаки, перепутав ее с больной. Ветврач не признал свою ошибку, заявив, что другая лапа тоже была не здорова.

Как сообщает телеграм-канал Baza, собака по кличке Тор повредил заднюю лапу и хромал. Его решили отвезти в ветеринарную клинику «ВетСи» на улице Карякина. Врачи осмотрели пса и обнаружили, что у него порвалась связка. Было решено делать операцию. 

Операцию провели достаточно быстро, за 40 минут, без осложнений. Только оказалось, что оперативное вмешательство совершили не на той лапе.  

Когда хозяйка заметила это, сообщила об этом ветврачу, но он даже не смутился.

«Эта заживет, через 10 дней прооперируем. В этой тоже проблема со связкой была», — написал ветеринар.
Но собаке после операции через время стало хуже — он вообще перестал ходить, есть и пить. Хозяйка животного потребовала вернуть немаленькие деньги в размере 16 тысяч за операцию. Сейчас собаку отвезли в другую клинику. Когда Тора поставят на ноги, разбирательства продолжаться. 

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#собаки
#врачи
#деньги
#собака
#операции
#ветеринар
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У столичного военкомата задержали «смертника», который угрожал взрывом СВУ
09 ноября 2023, 15:42

Фото: iStock/dzika_mrowka

У военкомата в Москве задержали мужчину, который заявил, что принёс взрывное устройство и готов им воспользоваться, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл у военного комиссариата Кузьминского района.

К охранявшему здание полицейскому подошёл мужчина и заявил, что у него с собой самодельное взрывное устройство и он готов привести его в действие прямо сейчас. 

«Смертника» оперативно задержали. Каково же было удивление полицейских, когда вместо СВУ у 51-летнего москвича обнаружили домашнюю метеостанцию, лежащую рядом с портативной колонкой. 

Шутку полицейские не оценили и оставили мужчину на допросе, чтобы выяснить, зачем он всё это устроил.

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#полицейские
#военком
#москва
#взрыв
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Появились подробности ранения Зампреда горсовета Орла Строева под Курском
Зампреда горсовета Орла Строева ранен в ногу при атаке ВСУ под Курском
09 ноября 2023, 15:35

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Зампред горсовета Орла и племянник экс-губернатора Орловской области Владимир Строев получил ранение в бедро и колено при обстреле ВСУ села Анатольевка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, ЧП произошло еще 6 ноября. Также, согласно сообщению, вместе со Строевым ранения получили еще три человека. У одного из них ранение грудной клетки, у другого – ранение бедра, а у третьего – колена и кисти.

Уточняется, что все они попали под артиллерийский обстрел ВСУ в километре от украинской границы около 10 утра.

Напомним, племянник бывшего губернатора Орловской области Егора Строева получил ранение в селе Анатольевка Курской области при обстреле ВСУ. 42-летний Владимир Строев был ранен в ходе артиллерийского обстрела со стороны украинской армии.

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