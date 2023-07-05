В США пенсионерка подралась с черным медведем ради своей собаки

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64-летняя американка подралась с медведем, который погнался за её собакой, и одержала победу в схватке.
В пятницу, 30 июня, Линн Келли из города Портер, штат Мэн, занималась садом, когда её собака неожиданно залаяла и убежала в сторону леса, пишет USA Today.
Пенсионерка поспешила за своим питомцем. Вдруг навстречу из-за деревьев выбежала собака, а за ней гнался черный медведь. Он поднялся на задние лапы, тогда женщина тоже выпрямилась во весь рост и ударила медведя кулаком в нос.
Зверь укусил американку за запястье и убежал. Женщину госпитализировали и обработали рану.
Черный медведь (барибал) является распространенным в Северной Америке видом медведей. Эти хищники проживают на территориях от Аляски до Мексики. Вес взрослого самца достигает 360 кг. Представители этого вида крайне редко нападают на людей.
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Пенсионерка поспешила за своим питомцем. Вдруг навстречу из-за деревьев выбежала собака, а за ней гнался черный медведь. Он поднялся на задние лапы, тогда женщина тоже выпрямилась во весь рост и ударила медведя кулаком в нос.
Черный медведь (барибал) является распространенным в Северной Америке видом медведей. Эти хищники проживают на территориях от Аляски до Мексики. Вес взрослого самца достигает 360 кг. Представители этого вида крайне редко нападают на людей.
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Мария Фирсова