В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов

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Поезд из 25 вагонов, в одном из которых содержался растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что находящийся в одном из вагонов опасный химикат — растворитель для краски не пролился.
Причины происшествия выясняются. Информации о жертвах не поступало.
Напомним, ранее товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern. Жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы.
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Причины происшествия выясняются. Информации о жертвах не поступало.
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Екатерина Коршунова