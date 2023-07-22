В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов

В Москве мошенники обманули 77-летнюю пенсионерку, убедив ее в том, что ей надо помочь полиции в поимке преступников, и похитили у нее 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.