В США погиб человек во время стрельбы на похоронах ребёнка

Фото: Фотобанк Московской области
ABC News сообщает, что один человек погиб, ещё один ранен во время стрельбы на похоронах 10-летней девочки
В штате Мэриленд проходили похороны 10-летней девочки, которая погибла во время стрельбы. На прощании с ребёнком между присутствующими возник спор. Началась стрельба. Один человек погиб, ещё один получил ранения.
ABC News пишет, что один человек задержан и заключён под стражу.
Ранее сообщалось, что в США два человека погибли во время стрельбы на выпускном. 19-летний молодой человек открыл стрельбу после церемонии вручения дипломов в средней школе Ричмонда (штат Флорида). Погибли двое мужчин (18 и 36 лет). 5 человек получили ранения. ЧП случилось в парке Монро. Выпускной проходил в театре Altria.
ABC News пишет, что один человек задержан и заключён под стражу.
Мария Фирсова