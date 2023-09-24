В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти

Фото: istockphoto/Wirestock
Во Флориде усыпили четырехметрового аллигатора, которого обнаружили в канале Ларго.
Аллигатора усыпили, после извлечения из воды.The Guardian сообщает, что в пасти животного нашли человеческие останки. В публикации не уточняется, аллигатор убил свою жертву или нашёл останки. Это выяснит вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.
В среднем в США ежегодно фиксируется 6 нападений аллигаторов, которые заканчиваются смертью человека. Во Флориде насчитывается около 1 млн аллигаторов при населении 21,78 млн человек.
Ранее сообщалось, что в США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи. Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.
Читайте также:
В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд
Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом
В среднем в США ежегодно фиксируется 6 нападений аллигаторов, которые заканчиваются смертью человека. Во Флориде насчитывается около 1 млн аллигаторов при населении 21,78 млн человек.
Читайте также:
В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд
Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом
Мария Фирсова