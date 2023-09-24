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В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти

24 сентября 2023, 09:46
Фото: istockphoto/Wirestock

Фото: istockphoto/Wirestock

Во Флориде усыпили четырехметрового аллигатора, которого обнаружили в канале Ларго.
Аллигатора усыпили, после извлечения из воды.The Guardian сообщает, что в пасти животного нашли человеческие останки. В публикации не уточняется, аллигатор убил свою жертву или нашёл останки. Это выяснит вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.

В среднем в США ежегодно фиксируется 6 нападений аллигаторов, которые заканчиваются смертью человека. Во Флориде насчитывается около 1 млн аллигаторов при населении 21,78 млн человек.


Ранее сообщалось, что в США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи. Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.

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В Новосибирской области медведь остановил поезд
24 сентября 2023, 09:06

Фото: iStock/Eric_Johnston

Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент случился ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское, пишет РЕН ТВ. Медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.

Ранее сообщалось, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.

Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.

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#медведи
#животные
#животное
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В Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге
24 сентября 2023, 08:58

Фото: iStock/vmargineanu

Они добивали мальчика задним ходом на «Жигулях».
Shot пишет, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.
 
Несовершеннолетний водитель доставлен в отдел, в данный момент его допрашивают следователи. По предварительной версии, виновник ДТП решил отомстить велосипедисту, потому что тот мешал ему на дороге.
 
По словам местных жителей, отец сбитого мальчика нашёл машину обидчиков и сжёг их «семёрку» в качестве мести. 

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#дагестан
#дети
#подростки
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В Томской области дети рассказали о жестокости приёмной матери
24 сентября 2023, 08:23

Фото: iStock/Giuda90

Женщина била приемных детей и жестоко наказывала их. В результате 6-летняя девочка оказалась в реанимации с побоями.
В региональном СК сообщалось, что девочка попала в реанимацию 30 августа в тяжёлом состоянии.
 
«Эта женщина выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на неё опереться. Называла это массажем», –рассказывает старший приёмный брат пострадавшей девочки, пишет РЕН ТВ.
Приёмная мать в качестве наказаний ставила детей под холодный душ, била ремнем, оставляла без еды. По словам мальчика, его сестра до сих пор без сознания, она пережила клиническую смерть, которая продолжалась 18 минут. Ребёнку диагностировали сильное поражение мозга.
 
В семье до 6 августа также проживала девушка, уехавшая после совершеннолетия. Она обратилась в полицию с заявлением на приемную мать. Всего в семье воспитывалось 8 детей. В данный момент дети изъяты из семьи.
 
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку». 

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#дети
#родители
#семья
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В Дагестане на автомобиле специально сбили ребенка на велосипеде
В Дагестане неизвестные на автомобиле специально сбили ребенка на велосипеде
24 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Дагестане неизвестные на автомобиле намеренно наехали на ребенка. Инцидент расследуется правоохранительными органами, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно... В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное, что требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов», — заявила Гаяна.
На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале, видно, как автомобиль «семерка» двигается задним ходом и несколько раз перекрывает дорогу мальчику, находящемуся на велосипеде. Затем машина наезжает на ребенка.

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#автомобиль
#видео
#полицейские
#telegram
#машина
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В Москве профессор МАДИ отдал мошенникам 33 млн рублей
23 сентября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве профессор МАДИ, который занимается разработкой беспилотных автомобилей, отдал мошенникам 33 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что в конце августа 75-летнему мужчине позвонила незнакомка, которая представилась дознавателем. Она сказала, что мошенники пытаются по фальшивой доверенности снять его деньги. Потом профессору позвонил мужчина, который представился «следователем», и предложил ему арестовать счет или передать деньги «на хранение в Центробанк России».
 
Профессор выбрал второй вариант, снял со счёта 29 млн рублей и передал мошенникам наличные «курьером ЦБ».
 
Спустя несколько дней профессору позвонили мошенники снова. Его уговорили взять кредит ещё на 4 млн рублей. Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию, но уже после того, как мошенники начали убеждать его продать жильё.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#москва
#мошенники
#мошенничество
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В Дагестане туристы пострадали во время прогулки на катере
23 сентября 2023, 19:32

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Дагестане 7 туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище.
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что сегодня, примерно в 12 часов, во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали 7 человек.
 
Предварительно, катер с туристами зашел на мелководье, после чего судно сильно трясло.
 
Водитель катера сориентировался и доплыл до берега, но избежать последствий не удалось. Пострадавшие обратились в больницу с различными травмами.

Ранее сообщалось, что пожарные в Коми перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.

Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.

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В Саратове два человека разбились при прыжке с горы на параплане
#дагестан
#туристы
#туризм
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В Бенине во время пожара на складе топлива погибли более 30 человек
23 сентября 2023, 19:15

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Более 30 человек погибли во время пожара на складе топлива рядом со столицей Бенина Порто-Ново.
Радиостанция BIP radio Cotonou сообщает, что произошло возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча кв. м. По предварительным данным, 33 человека скончались от серьезных ожогов.
 
Пожар ликвидирован. Трое человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Самолет потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. Отмечается, что на место выехали пожарные и спасатели.

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#пожар
#чп
#новости
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В Санкт-Петербурге сотрудники МВД придумали схему обмана девушек
23 сентября 2023, 18:13

Фото: IStock/Foremniakowski

Мужчины знакомились с жертвами в приложениях, а после секса оставляли им на тумбочке деньги.
В этот момент в дверь стучался полицейский. После чего требовал взятку за непривлечение по статье «Занятие проституцией». SHOT пишет, что задержаны трое сотрудников МВД.
 
Задержаны двое оперуполномоченных и начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности отдела МВД России по Красногвардейскому району Теймур Гусейнов. Они нашли двух молодых людей и придумали сценарий. Роль полицейского, который внезапно накрывал квартиру «проститутки», играл опер. Он отвозил жертв в отдел, где его коллега вымогал деньги у девушек.
 
В чатах, где девушки обсуждают неудачные свидания, написано минимум о 5 жертвах, которых брали «с поличным» и пытались обмануть.

В полицию обратилась одна из пострадавших, которую заставили заплатить 50 тысяч рублей. В противном случае ей угрожали привлекать её к ответственности за проституцию каждый день. Также девушке предлагали «общее покровительство» при занятии проституцией, если она хочет продолжать этим заниматься. Но за это ей нужно было платить 100 тысяч рублей каждый месяц.
 
Возбуждены уголовные дела за вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве. Молодые люди, которые спали с девушками, под подпиской о невыезде.

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#санкт-петербург
#полиция
#девушка
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В Саратове два человека разбились при прыжке с горы на параплане
23 сентября 2023, 17:20

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Мужчина и женщина решили полетать на параплане, прыгнув с ним с горы в Саратовской области.
РЕН ТВ сообщает, что в результате ЧП оба оказались в больнице.

Пострадавшими оказались 55-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они прыгали с горы, которая расположена в селе Широком Татищевского района. С травмами пострадавших госпитализировали медики центра медицины катастроф. Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Женщина-в критическом.
 
Неизвестно, почему прыжок не удался.

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.

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#чп
#саратов
#больница
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