В США пострадавшая от порномести женщина получит 115 млн рублей

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В США женщина получит $1,2 млн (115 млн рублей) компенсации за публикации в интернете ее интимных фотографий бывшим возлюбленным, сообщает CBS News.
Пострадавшая жительница Техаса в апреле 2022 года подала иск о домогательствах против бывшего бойфренда Маркеса Джамала Джексона. По ее словам, мужчина после расставания опубликовал в Сети ее обнаженные фотографии и отправил родственникам и друзьям соответствующие ссылки. Джексон также подключился к системе безопасности дома, чтобы шпионить за девушкой.
В августе текущего года суд округа Харрис вынес решение о выплате со стороны Джамала Джексона крупной компенсации пострадавшей.
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«Ты проведешь остаток жизни, безуспешно пытаясь стереть себя из интернета. Любой твой новый знакомый узнает об этой истории и пойдет искать», — заявил мужчина, согласно документам суда.
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Диана Аванесян