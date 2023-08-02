В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов

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В американском штате Нью-Йорк скончался ребенок, которого заперли в раскаленной на солнце машине, сообщает CBS News.
Трагедия произошла 1 августа в городе Смиттаун на Лонг-Айленде.
По информации СМИ, бабушка 14-месячного ребенка отвозила его в садик, однако, забыла о девочке и поехала на работу. Ребенок остался заперт в автомобиле на восемь часов, под раскаленным летним солнцем.
Пенсионерка обнаружила ребенка только вечером, когда пошла забирать ее из детского сада и не нашла в группе. Приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть.
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По информации СМИ, бабушка 14-месячного ребенка отвозила его в садик, однако, забыла о девочке и поехала на работу. Ребенок остался заперт в автомобиле на восемь часов, под раскаленным летним солнцем.
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Евгения Парфентьева