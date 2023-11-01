В США умер второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце

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Второй в мире пациент, которому трансплантировали свиное сердце, умер через 6 недель после пересадки.
Об этом сообщает медицинский центр Мэрилендского университета в Соединённых Штатах на официальном сайте.
«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — сообщили в медцентре.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса своего же транспортного средства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак