В США товарный поезд сошел с рельсов

Фото: iStock/keithbwinn
Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщи в полицейском управлении муниципалитета Уайтмарш.
Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern.
Отмечается, что жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы. В результате инцидента нет пострадавших.
Товарный поезд перевозил силиконовые гранулы, просыпавшиеся в результате инцидента. Это не представляет угрозы для общества.
Напомним, ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.
Читайте также:
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области
Подмосковный Минтранс напомнил правила перевозки питомцев в общественном транспорте
Отмечается, что жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы. В результате инцидента нет пострадавших.
Напомним, ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.
Читайте также:
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области
Подмосковный Минтранс напомнил правила перевозки питомцев в общественном транспорте
Екатерина Коршунова