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В США товарный поезд сошел с рельсов

17 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/keithbwinn

Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщи в полицейском управлении муниципалитета Уайтмарш.
Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern.

Отмечается, что жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы. В результате инцидента нет пострадавших.


Товарный поезд перевозил силиконовые гранулы, просыпавшиеся в результате инцидента. Это не представляет угрозы для общества.

Напомним, ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.

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#США
#товарный поезд
#происшествия
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Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВСУ ударили по Крымскому мосту с моря
17 июля 2023, 18:33

Фото: iStock/Dmetsov

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что усиление мер безопасности на Крымском мосту стало причиной того, что украинские военнослужащие подвергли его атаке с моря. Они использовали надводные беспилотники.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал, что до этого мост был атакован с воздуха, тогда на нем подорвали фуру. По его словам, ВСУ не удается разобраться в вопросах, связанных с работой взрывчатки, так как они не имеют информации о том, какова прочность разных участков конструкции. 
 
«Когда ВСУ подрывали фуру, расчет был на то, что сломаются опоры, а не перекрытие. Но опоры устояли как в прошлый раз, так и в этот, если бы их теракт удался — жертв было бы гораздо больше», - объяснил Леонков. 

Напомним, в утреннее время 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту. Тогда он не раскрыл подробности произошедшего. 

Жертвами трагедии стали два жителя, которые прибыли из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя жена. Их дочь, которая находилась с ними в автомобиле госпитализирована. 

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#Крымский мост
#атака
#беспилотник
#взрыв
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На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
17 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/Aleksei Andreev

ДТП с участием двух машин, одна из которых въехала в автобусную остановку, произошло в Москве на Саранской улице. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного дептранса.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал. 

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются. Сообщается, что движение транспорта в районе Саранской улицы не затруднено.

Напомним, 16 июля, в воскресенье, на северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение. Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.

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#ДТП
#Москва
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Бывшего главного айтишника «Арксбанка» судят по делу о хищении 35 млрд рублей
17 июля 2023, 17:46

Фото: istockphoto / seb_ra

Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана.
Как передает журналист «УтроNews», в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении Сергея Ипатова — бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий «Арксбанка».

Фигурант обвиняется в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло происходить в интересах скандально известного банкира Ильи Клигмана. Банкир, по мнению следователей, являлся скрытым бенефициаром «Арксбанка».
 
Отметим, что Илья Клигман уехал из России и объявлен в международный розыск.

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Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей. 

Минобороны РФ подтверждает катастрофу Су-25 в Ейске. 

В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека. 
#IT
#дело
#хищение
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Генпрокуратура потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей
17 июля 2023, 17:35

Фото: iStock/koromelena

Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества экс-начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на сумму 134 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Отмечается, что сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Расследуется уголовное дело по факту получения взятки.

Щитов обладал активами, стоимость которых составляет более 134 миллионов рублей, а также тремя машинами и шестью объектами недвижимости, которые были оформлены на его родственников и близких.

Сообщается, что Генпрокуратурой был направлен иск для передачи вышеперечисленного имущества Щитова в государственный доход.


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#Генпрокуратура
#Россия
#Ростов-на-Дону
#взятка
#полицейский
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Mash: У пилота рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 не сработал спасательный жилет
17 июля 2023, 16:23

Фото: iStock/jorgeantonio

У пилота разбившегося в Ейске истребителя СУ-25 не сработал спасательный жилет, летчик стал тонуть из-за парашюта, который потянуло на дно.
По информации портала Mash, летчик находился под водой около 10 минут.

Когда самолет стал падать, пилот успел катапультироваться, однако, из-за не сработавшего оборудования начал тонуть. Военный вертолет, прибывший на место крушения, сопровождал лодку с людьми, которым удалось поднять пилота из воды. Мужчину пытались реанимировать, но спасти ему жизнь не удалось. 

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#Ейск
#пилот
#спасательный жилет
#Су-25
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Минобороны РФ подтверждает катастрофу Су-25 в Ейске
17 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/vladj55

По данным 112, пилот штурмовика Су-25 погиб.
Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета и упал недалеко от аэродрома. Упавший СУ-25 торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину.

Спасатели достали живого летчика упавшего Су-25. Пилот сломал ноги, при приводнении после катапультирования. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. Его доставили на берег и пытались реанимировать, однако летчик скончался.  

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Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае
#Минобороны
#летчик
#Су-25
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В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека
17 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/Zolnierek

Петербургский городской суд приговорил местную жительницу к двенадцати годам колонии общего режима за убийство и похищение человека, ее мужа — к шести годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а их подельника — к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Напомним, в ночь на 23 апреля 2021 года между фигурантами дела и их знакомым произошла ссора. Пострадавшему связали руки скотчем, после чего мужчину похитили и вывезли на машине в поселок Левашово, где удерживали в погребе. Отмечается, что мужчина умер на месте преступления.

По данным прокуратуры, супруги Салбуковы свою вину не признали, их сообщник Кравченко частично признался в содеянном.

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#Санкт-Петербург
#суд
#убийство
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Лётчик рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 погиб
17 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/inga

Пилот, который был за штурвалом потерпевшего крушение в Ейске истребителя Су-25 погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пилот сумел катапультироваться. Ег доставили на берег и пытались реанимировать, однако летчик скончался. По предварительным данным, причиной крушения военного самолета стал отказ двигателя. В Минобороны РФ уже подтвердили катастрофу. Уточняется, что штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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Baza: Пилот рухнувшего Су-25 сломал ноги и чуть не утонул


#пилот
#Су-25
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Baza: Пилот рухнувшего Су-25 сломал ноги и чуть не утонул
17 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Motortion

Пилот рухнувшего в море в Краснодарском крае истребителя Су-25, по предварительным данным, при приводнении сломал ноги и чуть не утонул. Сейчас медики борются за его жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пилот сломал ноги, при приводнении после катапультирования. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. На место его падения оперативно прибыли спасатели, пострадавшего доставили к берегу. Сейчас пилота реанимируют.

Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.

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