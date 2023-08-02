В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб

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Автобус более чем с 50 туристами перевернулся около Гранд-Каньона в американском штате Аризона. Один человек погиб. Об этом сообщает местная полиция.
Отмечается, что в результате инцидента восемь человек получили серьезные травмы, их экстренно госпитализировали. Еще у нескольких людей зафиксировали травмы с меньшей степенью тяжести, их также доставили в больницу.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее на Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка. Все пострадавшие отправлены на автомобилях скорой помощи в медицинские учреждения. Также на месте всем была оказана психологическая помощь.
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Екатерина Коршунова