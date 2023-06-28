В США уборщик уничтожил результаты многолетней работы учёных

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Ущерб от действий уборщика оценили в $1 млн. Ученые рассказали, что по вине Джозефа уничтожены образцы биоматериалов, которые «могли стать новаторскими». На их сбор было потрачено более 20 лет. Кроме того, на холодильнике висела подробная инструкция, как отключить сигнализацию, но Херрингтон не обратил на это внимания.
Ранее сообщалось, что с помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи «Титаника». Директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил сотрудничество компании с OceanGate. Он рассказал, что планировалось собрать образцы воды и заняться выявлением ДНК окружающей среды.
В 2022 году eDNAtec уже собирала такие образцы. Исследователи и ученые опубликуют результаты прошлогодней работы в научном журнале.