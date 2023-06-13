В США учительницу отстранили от работы после урока об анальном сексе

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Преподавательницу анатомии и естествознания Джуди Ребург отстранили от работы после урока, во время которого она объяснила подросткам, что такое точка G, анальный секс и стимуляция простаты у мужчин. Соответствующее видео было распространено в Сети.
В настоящее время Джуди Ребург отстранили от преподавания, в ее отношении идет служебное расследование.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве уролог напал с ножом на хирурга из-за кабинета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.