В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд

Фото: iStock/kicsiicsi
В США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама.
WSFA пишет, что под следствием оказалась 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, которая работала в христианской школе города Люверн. По данным полиции, она отправляла свои непристойные фотографии минимум двум ученикам. Также сообщается, что она занималась сексом с учениками, которые были младше 19 лет.
Полиция начала расследование после обращения администрации школы.
Фрост уволилась по собственному желанию. Также её обвинили в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму.
Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка. В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.
Читайте также:
В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
В США замужнюю волонтерку арестовали за изнасилование подростка
Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
Полиция начала расследование после обращения администрации школы.
Ранее сообщалось, что в США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму.
Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка. В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.
Читайте также:
В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
В США замужнюю волонтерку арестовали за изнасилование подростка
Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
Мария Фирсова