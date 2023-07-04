В США в результате нападения аллигатора погибла женщина

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В США, штат Южная Каролина, в результате нападения аллигатора погибла женщина. Об этом сообщает CBS со ссылкой на региональный офис шерифа.
«Аллигатор был безопасно убран с территории, и тело женщины было обнаружено», — цитирует телеканал слова шерифа округа Бифорт.
Уточняется, что нападение произошло утром, погибшая американка в это время выгуливала собаку. Жительнице штата Южная Каролина было 69 лет.
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Диана Аванесян