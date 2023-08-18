В США выдра напала на женщину и изуродовала её

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Выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин.
CNN сообщает, что Джен Ройс каталась на тюбингах вместе с подругами на реке Джефферсон, штат Монтана.
Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла.
Джен Ройс наложили множество швов, провели операцию на лице и ушах. В данный момент пострадавшие восстановились и уже вернулись домой.
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«Я даже не успела произнести фразу «за тобой выдра», как она набросилась на нее», — рассказала подруга пострадавшей.
«Без всякого преувеличения, по правде говоря, я не думала, что выберусь из этой реки. Я не знала, выберутся ли мои подруги. Но по милости божьей мы выжили», — рассказывает Ройс.Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.
Джен Ройс наложили множество швов, провели операцию на лице и ушах. В данный момент пострадавшие восстановились и уже вернулись домой.
Ранее агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.
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Мария Фирсова