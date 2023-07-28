В США замужнюю волонтерку арестовали за изнасилование подростка

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В США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму. Об этом пишет KMIZ.
Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка.
В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.
В настоящее время Дженнифер Сесил находится в тюрьме округа Коул без права выхода под залог, так как прокуратура сочла ее опасным для общества преступником.
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В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.
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Диана Аванесян