В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего

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Отсидевшего шестнадцать лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что погибший Леонард Аллен Кюр был осужден в 2003 году за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида. Три года назад мужчина был освобожден после проверки экспертной комиссии прокуратуры, которая выяснила, что у Кюра было надежное алиби, которое не было принято судом во внимание.
Причина остановки автомобиля Кюра не называется, однако, когда его машину остановили, то мужчина стал вести себя агрессивно. Сотрудники полиции сначала применили к нему электрошокер и дубинку, после того, как это не помогло, в Кюра выстрелили.
Ранее сообщалось, что шесть бывших полицейских из США признались в пытках над двумя чернокожими. По заявлениям потерпевших, полицейские незаконно ворвались в дом к жертвам и, на почве расовой неприязни, совершали над ними пытки.
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Причина остановки автомобиля Кюра не называется, однако, когда его машину остановили, то мужчина стал вести себя агрессивно. Сотрудники полиции сначала применили к нему электрошокер и дубинку, после того, как это не помогло, в Кюра выстрелили.
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Екатерина Коршунова