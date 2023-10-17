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В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего

В США при досмотре застрелили мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору
17 октября 2023, 16:21
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Отсидевшего шестнадцать лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США при досмотре автомобиля. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что погибший Леонард Аллен Кюр был осужден в 2003 году за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида. Три года назад мужчина был освобожден после проверки экспертной комиссии прокуратуры, которая выяснила, что у Кюра было надежное алиби, которое не было принято судом во внимание.

Причина остановки автомобиля Кюра не называется, однако, когда его машину остановили, то мужчина стал вести себя агрессивно. Сотрудники полиции сначала применили к нему электрошокер и дубинку, после того, как это не помогло, в Кюра выстрелили.


Ранее сообщалось, что шесть бывших полицейских из США признались в пытках над двумя чернокожими. По заявлениям потерпевших, полицейские незаконно ворвались в дом к жертвам и, на почве расовой неприязни, совершали над ними пытки.

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#сша
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В московской квартире многодетной матери нашли пистолет и муляжи гранат
17 октября 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Igor Bastrakov

У подозреваемой в торговле людьми многодетной матери обнаружили во время обыска пистолет и муляжи гранат.
У жительницы Москвы, которая подозревается в торговле людьми, в квартире обнаружили газовый пистолет, пишет RT. Кроме оружия были найдены муляжи гранат. Откуда данные предметы появились в квартире, неизвестно.
 
В беседе с журналистами один из жителей дома рассказал, что никогда не видел детей подозреваемой. Он предполагает, что эту квартиру женщина использовала в качестве «перевалочного пункта».
 
Правоохранители обратили пристальное внимание на мать 15 детей после того, как в крови одного из мальчиков нашли препарат. При заболевании ребёнка его применять нельзя. Прокуратура сообщает, что в отношении двух детей были совершены противоправные действия.

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#мать
#семья
#дети
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Мосгорсуд продлил арест Игорю Стрелкову до 18 декабря
17 октября 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным решение о продлении Игорю Стрелкову срока содержания в СИЗО до 18 декабря, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, последнее слушание по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) проходило 12 сентября в Мещанском суде Москвы. Тогда обвиняемый вновь отказался признать вину. 

По словам следователя, расследование характеризуется особой сложностью. Сообщается, что запланирован еще ряд следственный действий.

Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Правоохранители забрали экс-министра из дома около полудня, в его квартире проходил обыск. Ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»).

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#суд
#москва
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«Я её вообще не заметила»: сотрудница УК, которая переехала девушку, не признала вину
Сотрудница УК, переехавшая девушку, заявила, что не заметила ее
17 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова, которая переехала местную жительницу, заявила, что не заметила ее. Об этом сообщает телеграм-канал Подмосковье №1.
Напомним, сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Толпа протестовала из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги. С гонщицей, которая травмировала женщину, сейчас работает полиция.

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Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi

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#подмосковье
#сша
#ук
#авто
#компании
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Прокуратура занялась инцидентом с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове
17 октября 2023, 16:58

Фото: телеграм-канал прокуратуры МО

Щёлковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств резонансного ДТП в городе Щёлково. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного прокуратуры Московской области.
«Установлено, что 17 октября в 15:30 женщина 1998 года рождения, выезжая с дворовой территории со стороны ул. Космодемьянской на легковом автомобиле, совершила наезд на стоявшую около машины девушку. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована», – говорится в сообщении. 
Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по факту инцидента, а также принятие по её результатам процессуального решения. 

Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
 
Как заявили в пресс-службе Минздрава Московской области, у пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. 

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#прокуратура
#дтп
#авария
#управляющая компания
#щёлково
#автомобиль
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#подмосковье
#московская область
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У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги
17 октября 2023, 16:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Напомним, сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Толпа протестовала из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

«По предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.  Проводятся диагностические исследования. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - прокомментировали ситуацию в Минздраве.

Предварительно, у неё сломаны обе ноги.

С гонщицей, которая травмировала женщину, сейчас работает полиция.

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#подмосковье
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Сотрудница УК «Паритет» из Щёлково переехала местную жительницу на своей Audi
17 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/Motortion

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации, сообщает Mash.
По информации СМИ, возмущенные жители города Щёлково в Московской области собрались перед зданием управляющей компании «Паритет», чтобы устроить протест из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Вместе с протестующими к зданию УК съехались и щёлковские журналисты. 

Однако, пойманная на улице сотрудница компании не захотела разговаривать с разъяренной толпой. Она села в свою Audi, хлопнула дверью и дала по газа. В это время местные жители попытались перегородить ей дорогу. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

О нынешнем состоянии пострадавшей пока ничего не сообщается.

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Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
#авто
#жители
#щёлково
#подмосковье
#отопление
#протесты
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Пенсионерка из Ленобласти нашла на даче боевой гранатомет
17 октября 2023, 15:38

Фото: iStock/Diy13

В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионерка на собственной даче нашла боевой гранатомет, принадлежавший ее мужу, который в 90-е годы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Об этом сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
66-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что на своем дачном участке в сарае нашла предмет, похожий на гранатомет. Проведенные исследования подтвердили, что он является боевым.

Оказалось, что оружие принадлежало покойному мужу женщины. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием. Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки.


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#оружие
#пенсионерка
#подростки
#снт
#инцидент
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Россиянин заявил в полицию на бывшего помощника Путина Суркова
РИА: Полиция проверит Суркова за его высказывания в статье «Рождение Севера»
17 октября 2023, 15:28

Фото: kremlin.ru

Россиянин написал заявление в полицию на бывшего помощника Владимира Путина Владислава Суркова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило обращение от гражданина РФ с просьбой проверить высказывания господина Суркова, приведенные в его опубликованной в открытом доступе статье «Рождение Севера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

При этом, о каких именно высказываниях идет речь, собеседник агентства не уточнил. 

Напомним, статья Владислава Суркова «Рождение Севера» вышла в свет 27 сентября. В ней он написал, что победа России в спецоперации на Украине приведет к объединению «Глобального Севера». Сурков отметил, что еще в начале нулевых шансы на создание качественного Северного союза были потеряны, когда США отвергли предложение Владимира Путина рассмотреть вступление Москвы в НАТО. Теперь же, границы союза начинают очерчиваться сами собой, и пусть НАТО и ЕС потребуется еще много времени, чтобы осознать, что же такое «правильный мир», рано или поздно это должно произойти, считает Сурков.

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#рф
#полиция
#север
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В свердловском кафе «Ромашка» мужчину избили и изнасиловали шваброй
СК завел дело после избиения и изнасилования шваброй в свердловском кафе
17 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/Ade Theou

Следственный комитет завёл уголовное дело против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году. 

«Следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК.

Отмечается, что подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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