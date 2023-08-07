В США заявили, что артиллерия на Украине вскоре взлетит на воздух

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Артиллерийские установки США калибром 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют на полях СВО, вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Украинцы не только истратили все свои запасы 155-мм снарядов под Артемовском, которые могли понадобиться при контрнаступлении, они сожгли стволы. Я приведу пример. Когда американская морская пехота оказывала огневую поддержку в борьбе с ИГ* в Сирии, установки М-777 выпускали тысячи снарядов, и у них сгорели стволы», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По его словам, при таком активном использовании, оружие может либо в любой момент взорваться, либо начать стрелять не в том направлении.
«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - заявил он.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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Евгения Парфентьева