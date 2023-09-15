В США жителей штата Небраска эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой

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В штате Небраска, США, взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. В настоящее время население эвакуируют местные власти, сообщает пожарная служба города Норт-Платт.
«Примерно в 12.10 (19.10 мск) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards. Экстренная эвакуация населения», — проинформировали пожарные в социальной сети X.
В публикации говорится, что в результате взрыва случилось возгорание. По мере того как пожар стал усиливаться, стал выделяться токсичный дым, из-за чего близлежащие шоссе пришлось перекрыть.
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