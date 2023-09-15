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В США жителей штата Небраска эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой

15 сентября 2023, 02:29
Фото: iStock/Julian J Rossig

Фото: iStock/Julian J Rossig

В штате Небраска, США, взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. В настоящее время население эвакуируют местные власти, сообщает пожарная служба города Норт-Платт.
«Примерно в 12.10 (19.10 мск) произошел взрыв на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards. Экстренная эвакуация населения», — проинформировали пожарные в социальной сети X.

В публикации говорится, что в результате взрыва случилось возгорание. По мере того как пожар стал усиливаться, стал выделяться токсичный дым, из-за чего близлежащие шоссе пришлось перекрыть.


В настоящее время возгорание локализовано, за развитием ситуации следят специалисты.

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#сша
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В США Конгрессвумен Боберт и ее спутника вывели из театра за неподобающее поведение
ABC: Конгрессвумен Боберт и ее спутника вывели из театра за неподобающее поведение
15 сентября 2023, 00:49

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Члена Палаты представителей США, республиканку Лорен Боберт во время просмотра мюзикла «Битлджус» удалили из зрительного зала в Денвере за неподобающее поведение и нарушение правил. Об этом сообщает ABC.
Уточняется, что инцидент случился в минувшие выходные. В центре исполнительских искусств, где проходил спектакль, проинформировали, что Боберт и ее спутник, личность которого не раскрывается, были удалены из зала, так как один из нарушителей курил электронную сигарету и создавал неудобство для окружающих пением и шумом.

Впоследствии факт выдворения Лорен Боберт из зрительного зала подтвердил один из ее помощников. При этом он категорически опроверг факт курения женщиной электронной сигареты в зрительном зале.

Конгрессвумен не стала напрямую подтверждать или опровергать обвинения. В социальных сетях Боберт посоветовала подписчикам посетить постановку и «дать знать, чем это закончится».

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#конгресс сша
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В Москве суд арестовал мигранта, убившего и обезглавившего двух мужчин
14 сентября 2023, 23:55

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве Головинский районный суд арестовал 22-летнего мигранта из Узбекистана Хасанбоя Махамаджонова по обвинению в убийстве двух мужчин. Об этом сообщает в Телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
«Головинский районный суд решил в отношении обвиняемого Махамаджонова Хасанбоя Хамрали угли 2000 года рождения, уроженца и гражданина Республики Узбекистан, неработающего, несудимого, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 12 ноября 2023 года», — говорится в публикации.

На севере Москвы в парковой зоне вблизи Фестивальной улицы утром 12 сентября было обнаружено обезглавленное тело мужчины со следами насильственной смерти. В тот же день в квартире жилого дома на Фестивальной улице было обнаружено еще одно тело обезглавленного мужчины. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции.

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#убийство
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МЧС сообщило о локализации пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале
14 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/Phonix_a

Пожарные cмогли ликвидировать открытое горение в многоквартирном жилом доме в Махачкале после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в главке ведомства по Дагестану. Также отмечается, что здание было построено незаконно и не введено в эксплуатацию.



Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, 10 спасли. Причиной взрыва могла стать разгерметизация газового баллона, прокуратура республики уже организовала проверку.

Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.


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#дагестан
#мчс
#пожар
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В сети появились ужасающие кадры из Семендера: Люди не могут выбраться из горящего дома
В посёлке Семендер бушует сильный пожар в многоквартирном доме
14 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/Distortion Media

В дагестанском посёлке Семендере люди не могут выбраться из квартир в горящем доме, шокирующие кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, предположительно, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу.

В настоящий момент жильцы горящего дома не могут выбраться из своих квартир.
Пожар разошелся на площадь в 800 квадратных метров, сейчас уже весь дом охвачен черным, густым пламенем. 

Спасательные службы продолжают вызволять заточенных в пожаре жильцов из горящего дома. 

Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в некоторых окнах дома повыбивало стекла. Разлетелись на осколки и стекла припаркованных рядом машин.

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#пожар
#дом
#взрыв
#пострадавшие
#дагестан
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В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ
В жилом доме в Махачкале разгорелся пожар после взрыва газа
14 сентября 2023, 22:11

Фото: iStock/Distortion Media

В жилом доме в Махачкале разгорелся пожар после взрыва газа, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу. 

В результате взрыва несколько автомобилей завалило обломками дома.

Всех жильцов дома эвакуировали, информация о пострадавших уточняется.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.

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#пожар
#дагестан
#газ
#взрыв
#спасатели
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В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
14 сентября 2023, 21:35

Фото: iStock/designbydx

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека получили ранения, об этом сообщила представитель скорой помощи Моника Новакова.
Происшествие случилось 14 сентября в районе чешского города Млада-Болеслав.

«Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака «Стоп!» и выехал навстречу грузовому составу», - прокомментировала ситуацию Новакова.

По ее словам, в пассажирском поезде находились 37 человек. Трое из них получили легкие ранения, всем успешно оказали необходимую медицинскую помощь. 

Движение поездов по этому участку временно приостановлено. 

Правоохранительные органы начали расследование по факту столкновения двух поездов.

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МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина

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#чехия
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Житель Владимирской области подстрелил полицейского, а затем погиб в пожаре
14 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Владимирской области повздорил с соседями, а затем выстрелил в прибывшего на вызов полицейского, сообщили в СК РФ и прокуратуре по региону.
Трагедия произошла 14 сентября в посёлке Колокша. 

66-летний житель многоквартирного дома повздорил с соседями и открыл огонь из пистолета. Испугавшиеся люди вызвали полицию, тогда дебошир выстрелил в одного из правоохранителей. Позже, в квартире стрелка разгорелся пожар, в котором мужчина погиб. 

Остальные жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. 

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

О нынешнем состоянии полицейского, в которого стрелял погибший, ничего не сообщается.

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#дебошир
#полиция
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Житель Саратова пострадал при взрыве газа в жилом доме
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
14 сентября 2023, 20:58

Фото: iStock/Kileman

В четырехквартирном доме города Саратов взорвался бытовой газ, об этом сообщили в областном главке МЧС.
«В 19.53 (18.53 по московскому времени) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. 

В результате взрыва пострадал один мужчина. Известно, что он был госпитализирован, однако, в каком состоянии пострадавший находится – неизвестно.

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#газ
#взрыв
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Сыну Байдена снова предъявили обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы
Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч долларов
14 сентября 2023, 20:53

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В отношении сына президента США Хантера Байдено предъявлено три обвинения из-за незаконного приобретения и хранения оружия. Это следует из документа суда.
Уточняется, что сын Джо Байдена приобрел пистолет «Кольт», предоставив ложную информацию о себе, а именно, не указав факт употребления наркотических веществ. За это ему предъявили два обвинения. А ещё одно касается хранения этого оружия в период употребления наркотиков. Эти преступления были совершены Хантером Байденом в 2018 году. Согласно американским законам, такие правонарушения караются лишением свободы на 10 лет.

Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. 

В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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