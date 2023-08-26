В Стамбуле лесные пожары приближаются к зданиям

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Пламя от пожара, который вспыхнул в лесу в стамбульском квартале Беюкчекмедже, приближается к зданиям.
Издание Hürriyet пишет, что пожар в лесу разгорелся 26 августа. Пламя стремительно распространяется.
Причины возгорания пока не выяснены.
До этого в турецкой провинции Бурса огонь охватил территорию десяти фабричных предприятий. Возгорание с одного предприятия перекинулось на близлежащие заводы по производству металла, мебели и текстиля.
Ранее сообщалось, что в Греции в лесном пожаре погибли 18 человек. По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщает заместитель пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоаннис Артопиос.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.
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«По мере того, как пламя разрастается и приближается к близлежащим зданиям, в борьбу с огнем включается большое число прибывших на место происшествия бригад пожарной охраны», – пишет издание.
До этого в турецкой провинции Бурса огонь охватил территорию десяти фабричных предприятий. Возгорание с одного предприятия перекинулось на близлежащие заводы по производству металла, мебели и текстиля.
Ранее сообщалось, что в Греции в лесном пожаре погибли 18 человек. По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщает заместитель пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоаннис Артопиос.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.
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Мария Фирсова