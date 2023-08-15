В Стамбуле задержали нового фигуранта по делу об убийстве посла России Карлова в 2016 году

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Посол России Андрей Карлов был убит в 2016 году.
Турецкое издание Haber Turk сообщает, что департамент стамбульской полиции во время операции в Бейликдюзю задержал нового фигуранта в деле об убийстве российского дипломата. Фигурантом оказалась женщина, которая приходится женой одному из причастных к убийству Андрея Карлова. В ходе обыска изъяли мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карту памяти.
Сообщалось, что радикалы, застрелив российского посла Карлова в 2016 году, хотели разжечь войну между Россией и Турцией.
Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который охранял посла на выставке. Позже его убили в перестрелке с правоохранителями.
Пятеро обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Ещё 9 человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Другие фигуранты находятся в розыске.
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Сообщалось, что радикалы, застрелив российского посла Карлова в 2016 году, хотели разжечь войну между Россией и Турцией.
Пятеро обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Ещё 9 человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы. Другие фигуранты находятся в розыске.
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Мария Фирсова