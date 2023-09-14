В Ставрополе горит многоквартирный дом

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В Ставрополе разгорелся пожар в 12-этажном жилом доме, об этом сообщает МЧС по региону.
«Четырнадцатого сентября 2023 года в 18:07 по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского 20/8, пожар в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме. Проводится эвакуация», - прокомментировали в министерстве.
В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники.
Сегодня в Саратове в районе поселка Красный октябрь разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, огонь распространился уже на два гектара.
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