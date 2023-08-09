В Ставрополье горит воинская часть

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В Георгиевске горит вещевой склад на территории воинской части, об этом сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев в своем телеграмм-канале.
Он уточнил, что возгорание произошло на вещевом складе воиской части. Площадь пожара составила 300 кв. м.
В настоящее время, на место инцидента прибыли оперативные службы. Также, для тушения пожара задействована служба самой воинской части.
Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
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В настоящее время, на место инцидента прибыли оперативные службы. Также, для тушения пожара задействована служба самой воинской части.
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Анастасия Крестьянова