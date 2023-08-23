В Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП с грузовиком

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В Ставропольском крае в результате ДТП с грузовиком в районе Пятигорска погибла группа детей на велосипедах.
По данным Госавтоинспекции, происшествие случилось на третьем километре дороги, которая проходит в обход города. Уточняется, что у детей проходила велотренировка.
Дети в возрасте 11-13 лет скончались на месте от полученных травм. Отмечается, что сопровождающий тренер по неустановленным причинам ехала впереди на автомобиле.
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«Водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах», — проинформировала ведомство в Телеграм-канале.
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Диана Аванесян