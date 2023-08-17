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В Ставрополе участник СВО убил 71-летнего пенсионера

Baza: В Ставропольском крае участник СВО убил 71-летнего пенсионера
17 августа 2023, 03:34

Фото: iStock/blinow61

В Ставрополе правоохранители задержали бывшего участника спецоперации за разбойное нападение и убийство пенсионера. Об этом пишет Телеграм-канала Baza.

Уточняется, что подозреваемый на момент задержания уже находился под административным арестом за насильственные действия сексуального характера. Мужчина до инцидента вступил в ряды добровольцев батальона «Терек» и отправился в зону СВО. В марте он вернулся в родной город, где совершил нападение на дачу под Ставрополем.

В ходе ограбления злоумышленник убил 71-летнего пенсионера, ему предъявлены обвинения по нападению и убийству. Кроме того, под статью о халатности могут попасть сотрудники полиции, в чьи обязанности входило наблюдение за подсудимым в первом уголовном процессе.

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*Запрещенная на территории России террористическая организация
#нападение
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#сво
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#убийство
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ТАСС: Из-за долгов весь Ливан остался без электричества
17 августа 2023, 03:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

16 августа весь Ливан остался без электричества после отключения сразу двух электростанций по причине неуплаты долгов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в ливанской электрической госкомпании Electricite du Liban.
Источник сообщил о том, что электростанции в Дейр-Аммаре на севере Ливана и в Эз-Захрани на юге остановили турбины по причине долгов перед их оператором, частной компанией Primesouth.

ТАСС пишет о том, что исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Селим Файяд пытается экстренно погасить задолженность правительства перед оператором.

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#электричество
#происшествия
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От пожаров на Гавайях погибли уже 110 человек
17 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/24K-Production

Число жертв мощных пожаров на Гавайях выросло до 110. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин, которого цитируют РИА Новости.
Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров. Огнём были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

По информации главы штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.


На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.

Губернатор Грин сообщал о том, что это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.

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#сша
#лесные пожары
#гибель
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В США пострадавшая от порномести женщина получит 115 млн рублей
Пострадавшая от порномести жительница США получит компенсацию в $1,2 миллиона
17 августа 2023, 02:55

Фото: iStock/M-Production

В США женщина получит $1,2 млн (115 млн рублей) компенсации за публикации в интернете ее интимных фотографий бывшим возлюбленным, сообщает CBS News.
Пострадавшая жительница Техаса в апреле 2022 года подала иск о домогательствах против бывшего бойфренда Маркеса Джамала Джексона. По ее словам, мужчина после расставания опубликовал в Сети ее обнаженные фотографии и отправил родственникам и друзьям соответствующие ссылки. Джексон также подключился к системе безопасности дома, чтобы шпионить за девушкой.

«Ты проведешь остаток жизни, безуспешно пытаясь стереть себя из интернета. Любой твой новый знакомый узнает об этой истории и пойдет искать», — заявил мужчина, согласно документам суда.

В августе текущего года суд округа Харрис вынес решение о выплате со стороны Джамала Джексона крупной компенсации пострадавшей.

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#суд
#штраф
#мужчина
#компенсации
#сша
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«Царьград»: Украинские СМИ сообщают о странном звуке в Киеве, напоминающем взрыв
17 августа 2023, 02:15

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве раздались странные звуки, об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на украинские СМИ. По словам очевидцев, они были очень похожи на взрыв. Других подробностей случившегося пока не сообщается.
До этого в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области вечером в среду, 16 августа, объявлялась воздушная тревога, а в Харьковской области также были слышны при этом звуки взрывов. Кроме того, стало известно о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов Измаила в Одесской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#взрывы
#киев
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Baza: В Сочи пилот экстренно посадил самолет из-за пригоревшей каши
17 августа 2023, 00:53

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Сочи из-за странного запаха в салоне самолета пилоты совершили экстренную посадку, пишет Телеграм-канал Baza.
Уточняется, что борт следовал из Сочи в Санкт-Петербург. Сразу после того, как самолет поднялся в воздух, бортпроводники заметили, что в салоне пахнет гарью. Проверка показала, что проблема заключалась в печке на задней кухне воздушного судна.

Сотрудники оперативно отключили устройство, сообщив о произошедшем командиру, который посадил самолет.

Позже выяснилось, что упаковка каши была негерметично закрыта поставщиков продуктов. В результате содержимое оказалось на одном из элементов печи.

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#самолет
#пилот
#сочи
#петербург
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Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина
Мосгорсуд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора
17 августа 2023, 00:35

Фото: iStock/AMilkin

Мосгорсуд оправдал четырёх из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде из Эквадора 472 кг кокаина, который планировалось реализовать в России. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что решение было принято присяжными заседателями. Пятым подсудимым является ранее судимый за незаконное пересечение границы Игорис Григас, однако он тоже не отправится в колонию, так как во время следствия и разбирательства отбыл срок в СИЗО.

«На основании вердикта присяжных заседателей в Московском городском суде был постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы — Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух российских граждан — Георгия и Ивана Радомировых», — говорится в публикации.

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Mash: Врезавшийся в дерево Ford Mustang принадлежит баскетболисту и телезвезде Борису Сапрыгину

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#суд
#москва
#сизо
#наркотики
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Mash: Врезавшийся в дерево Ford Mustang принадлежит баскетболисту и телезвезде Борису Сапрыгину
17 августа 2023, 00:06

Фото: iStock/Paolo_Cordoni

Врезавшийся в дерево на юго-востоке столицы кабриолет Ford Mustang GT принадлежит разыгрывающему московского баскетбольного клуба «Бизоны» и победителю шоу «Экс на пляже» от телеканала «Пятница» Борису Сапрыгину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, именно 33-летний мастер спорта по баскетболу Сапрыгин находился за рулём «Мустанга» вместе с 43-летней Анной П., которую увезли в больницу на скорой.

Mash пишет, что раньше Сапрыгин был игроком приморского БК «Спартак», но после перенесённой травмы попал в любительскую лигу.

Напомним, что около девяти часов вечера на Подольской улице, на юго-востоке Москвы, водитель Ford Mustang не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, он сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку, которую госпитализировали с тяжёлыми травмами, но в сознании.

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#дтп
#баскетбол
#москва
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ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо диверсантов
ФСБ: При попытке прорыва в Брянскую область ликвидированы четверо украинских диверсантов
16 августа 2023, 23:30

Фото: iStock/irene_rebrova

В Брянской области ФСБ при содействии подразделений Минобороны РФ пресекла попытку проникновения украинской диверсионной группы на территорию региона. В результате операции четверо диверсантов были ликвидированы, пишет Life.ru.
«В приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — цитирует издание сообщение Центра общественных связей спецслужбы.

Уточняется, что у злоумышленников были изъяты дроны с российской символикой и наклейками "Собственность ФСБ России", что говорит о подготовке провокаций и диверсий на территории РФ.

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#диверсия
#украина
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Четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных
16 августа 2023, 22:27

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных «Ильинка», сообщили представители приюта на своей странице ВКонтакте.
«У нас случилась беда. Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки», - прокомментировали ситуацию представители «Ильинки».

Ранее глава Красногвардейского района объявила о сборе необходимых вещей для пострадавших ​животных. На месте происшествия ​работают волонтеры, которые помогают устранить последствия пожара.

В причинах ​возгорания сейчас разбираются правоохранительные ​органы. 

Весной в Одинцовском районе Подмосковья пума погибла из-за поджога ее вольера.

«Ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло», — заявили в прокуратуре. 

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