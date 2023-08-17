В Ставрополе участник СВО убил 71-летнего пенсионера

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В Ставрополе правоохранители задержали бывшего участника спецоперации за разбойное нападение и убийство пенсионера. Об этом пишет Телеграм-канала Baza.
В ходе ограбления злоумышленник убил 71-летнего пенсионера, ему предъявлены обвинения по нападению и убийству. Кроме того, под статью о халатности могут попасть сотрудники полиции, в чьи обязанности входило наблюдение за подсудимым в первом уголовном процессе.
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Диана Аванесян