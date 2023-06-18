В Ставрополье задержали подполковника МВД за хищение 3,6 миллиона рублей

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Сотрудник силовых структур смог присвоить себе несколько миллионов рублей за счёт завышения стоимости государственных контрактов по уборке зданий полиции.
«Всё всплыло в ходе недавней проверки — Данькова задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере"», — говорится в материале издания.
Ранее сообщалось, что Челябинске отец подозревается в убийстве девятилетней дочери. Сейчас преступник находится без сознания в больнице.