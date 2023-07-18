В Ставропольском крае безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с настоящими инспекторами

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48-летний безработный, устав сидеть без дела, пополнил ряды правоохранителей в посёлке Пятигорский.
Baza пишет, что мужчина надел форму капитана полиции, кепку сотрудника ДПС, нагрудный знак и начал патрулировать улицу Первомайскую совместно с четырьмя действующими инспекторами.
Во время очередной проверки в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и увидели пятого лишнего среди инспекторов на Первомайской. Оказалось, что мужчина заступил на «службу» в мае и дежурил на улицах в форме ДПС минимум 5 раз.
Безработному выписали штраф по трём административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции.
А настоящим инспекторам теперь грозит уголовная статья о мошенничестве. Но, по словам сотрудников, они никогда с этим мужчиной не работали и ничего о нём им неизвестно.
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Во время очередной проверки в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и увидели пятого лишнего среди инспекторов на Первомайской. Оказалось, что мужчина заступил на «службу» в мае и дежурил на улицах в форме ДПС минимум 5 раз.
А настоящим инспекторам теперь грозит уголовная статья о мошенничестве. Но, по словам сотрудников, они никогда с этим мужчиной не работали и ничего о нём им неизвестно.
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Мария Фирсова