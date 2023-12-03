В Ставропольском крае охотники застрелили леопарда, который сбежал о хозяина

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Леопарда, сбежавшего от хозяина в Ставропольском крае, застрелили.
Об этом рассказал «Известиям» хозяин хищника Дмитрий Баскаков.
«Охотники застрелили. Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, что если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — прокомментировал Дмитрий Баскаков.
Леопард содержался в станице Незлобной. Он сбежал от хозяина сегодня, 3 декабря. Хищник напал на своего владельца. Мужчину госпитализировали с ранами головы и уха.
Леопард забрался на дерево на соседнем участке. На место приехали правоохранители. Животное спустилось. В этот момент один из полицейских применил табельное оружие. Леопард испугался и скрылся в лесу.
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«Охотники застрелили. Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, что если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — прокомментировал Дмитрий Баскаков.
Леопард забрался на дерево на соседнем участке. На место приехали правоохранители. Животное спустилось. В этот момент один из полицейских применил табельное оружие. Леопард испугался и скрылся в лесу.
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Мария Фирсова