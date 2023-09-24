В Ставропольском крае раскрыта преступная группа, продававшая людей

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В Ставропольском крае правоохранители раскрыли преступную группу, которая занималась продажей людей.
Telegram-канал Baza пишет, что в уголовном деле фигурирует 70-летний житель Михайловска и его 31-летний помощник, который в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину.
В мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия в рабство был продан 54-летний мужчина за 15 тысяч рублей. Покупателями оказались полицейские в рамках следственных действий. Они задержали 31-летнего продавца, который являлся другом пенсионера.
Также, по версии следователей, зимой прошлого года помощник нашёл в Невинномысске безработную 48-летнюю женщину и продал её за 8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Пенсионер находится под домашним арестом, а его помощник арестован.
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В мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия в рабство был продан 54-летний мужчина за 15 тысяч рублей. Покупателями оказались полицейские в рамках следственных действий. Они задержали 31-летнего продавца, который являлся другом пенсионера.
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Пенсионер находится под домашним арестом, а его помощник арестован.
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Мария Фирсова